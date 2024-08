Tras dos años de subidas vertiginosas, el precio de los pellets ha hecho algo inédito: comenzar a bajar

Quedan pocos meses para que llegue el invierno y muchas zonas de España ya se están preparando para ello. Este año 2024 el mercado de los pellets ha visto cómo se han reducido los precios respecto a años anteriores.

Bajada del precio. Alcanzaron su máxima en el año 2022 debido a la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. La disminución de precios ha sido generalizada en toda España, teniendo en cuenta el pico de hace dos años. El precio promedio de un saco de 15kg está alrededor de 5.15€ en el segundo trimestre de 2024, reflejando la disminución respecto a años anteriores. Cabe añadir que son datos promedio de todo el país, así que puede existir variaciones en cuanto demanda por el lugar y los costos de producción.

¿Qué pasa con la chimenea convencional? Las estufas de pellets cuentan con una eficiencia energética que llega al 80% o 90%, generando más calor y menos emisiones en comparación con las chimeneas tradicionales. Además con las estufas de pellets existe la posibilidad de regular la temperatura de la habitación en la que se ubique.

La calidad. Dentro de los pellets existen diferentes gamas que pueden producir daños en la estufa. Para saber si el material es de buena calidad hay que tener en cuenta el sello PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), una garantía de que la madera usada en estas virutas procede de bosques sostenibles y con fuentes controladas.

No confundir. El término “pellet” describe pequeñas partículas compactas. Por un lado, están los pellets de calefacción hechos a base de materiales orgánicos, principalmente madera, que se usan como biocombustible en sistemas de calefacción. Por otro lado, los pellets de plástico son pequeños gránulos utilizados en fabricación de productos plásticos. Sin embargo, estos últimos a pesar de la fácil manipulación y transporte causan grandes estragos en las playas como es el caso de Galicia y de Cataluña.

