Con la subida de los precios de la energía, el Gobierno ha puesto límites a la tarifa regulada del gas (TUR) para mitigar el impacto que pueda tener en plena temporada de frío. Sin embargo, esa diferencia de precio entre la factura y el real no va a desaparecer: tan solo se va a posponer, convirtiéndose en una deuda que los consumidores tendrán que asumir más adelante.

Meses complicados para el gas. La tarifa de último recurso (TUR) es la tarifa regulada del gas natural, cuyos precios fija la Administración y que ofrecen las comercializadoras de último recurso. Se revisa cuatro veces al año, coincidiendo con cada trimestre. La última revisión entró en vigor el 1 de octubre de 2026, en un momento geopolítico algo complicado con la crisis de Oriente Medio, coincidiendo, además, con el comienzo del año gas. Como señala la OCU, todo esto determina el componente “energía”, uno de los factores en la fórmula de precios finales que se tiene en cuenta para la TUR.

¿Cuánto ha subido la TUR? Sin el límite aprobado por el Gobierno, la factura anual de un hogar con calefacción de gas podría haber subido alrededor de un 54%, como avisaba la OCU. De ahí que el ejecutivo haya aprobado un mecanismo extraordinario que limite de forma temporal esa subida para este trimestre, sin duda uno de los más fríos y más necesitados de gas: en total, la TUR individual sube un 17%, según indica El Periódico de la Energía, aunque el incremento varía según la modalidad.

Una subida que el Gobierno ha conseguido amortiguar. Cuando el precio del gas sube como ha ocurrido en los últimos meses, ese encarecimiento acaba repercutiendo siempre en los consumidores. Según los cálculos que ha preparado la OCU, sin el límite aplicado a la tarifa regulada, el recibo anual de un hogar que tenga un consumo de 9.000 kWh pasaría de unos 600 euros a superar los 900 con los precios actuales.

Sin embargo, esto no es ningún ahorro. Lo que ha hecho el Gobierno en esta ocasión ha sido limitar cuánto de esa subida se traslada a las revisiones de la TUR que corresponden a octubre de 2026 y a enero de 2027, pero no la ha eliminado ni se ha pagado con dinero público. Solo se ha aplazado.

Abril, el mes en el que puede llegar el susto. Con todo esto, el mecanismo genera una cantidad pendiente de recuperar por las comercializadoras de último recurso, que se trasladará a la tarifa en futuras revisiones. A partir de 2027, la recuperación comenzará a incorporarse a las revisiones de la TUR y las comercializadoras recuperarán el importe pendiente con, además, una compensación financiera por el tiempo transcurrido. Según la OCU, el impacto más visible en la factura podría llegar en abril.

Y cuidado con cambiarse de tarifa. Si la factura sube, es normal que haya más de un consumidor que se plantee dejar atrás la TUR y volver al mercado libre antes de pagar esa deuda pendiente, pero puede que no le sirva de nada. Con el cambio de comercializadora, la medida contempla una especie de reajuste que se calcularán con el importe de la deuda que quede pendiente del tiempo que se haya disfrutado la tarifa regulada.





Imagen | hessam nabavi

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