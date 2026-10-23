Las comunidades de propietarios están pagando hasta 1.500 euros de más en la factura eléctrica y más de 3.500 en el gas, según la OCU

La factura de la luz no está precisamente barata ahora mismo. Buscar una tarifa de luz más económica es el primer paso para reducir la factura, pero puede que aunque tengas contratado el mejor plan sigas pagando de más por otro lado: tu comunidad de vecinos. Es normal que no prestemos mucha atención a estas facturas porque total, se pagan entre todos, pero según un análisis de la OCU al cabo del año puede ser un pico.

Qué ha analizado la OCU. Lo ha hecho la OCU a partir de facturas de comunidades de propietarios, 85 de electricidad y 15 de gas natural, todas ellas dentro del mercado libre. Lo que han visto es que la mayoría de comunidades tenían contratadas tarifas poco competitivas y más potencia de la necesaria en la electricidad.

Lo que se paga de más por la luz. La OCU ha calculado que el sobrecoste en la factura por no tener una tarifa competitiva puede alcanzar los 1.500 euros al año, tomando como modelo una comunidad con 6,94kW contratados y 5.500 kWh de consumo. El precio de la energía no es el único problema, también está el de la potencia contratada. Un 84% de las facturas analizadas pecaban de este problema y el sobrecoste puede llegar a ser de 314 euros más.

El gas natural no se queda atrás. Esto es para la electricidad, pero en el caso del gas natural para edificios con calefacción central el sobrecoste es aún más alto. De media, hay comunidades pagando hasta 3.515 euros al año de más, todo por no tener contratada la tarifa más económica que es la Tarifa de Último Recurso, también conocida por sus siglas TUR. Según la OCU, en comunidades grandes con un consumo muy alto, se podrían llegar a ahorrar 16.000 euros al año.

Cómo evitar pagar de más. Si no te suena que se haya hablado de la tarifa de luz o gas en las últimas reuniones de vecinos, quizás sea buen momento para dar un toque al presidente de la comunidad y que se ponga en contacto con el administrador. En el caso del gas, lo más recomendable es acogerse a la tarifa TUR, mientras que para la electricidad se aconseja comparar los precios del mercado libre y los del mercado regulado o PVPC. La potencia contratada es otro punto a revisar y habría que cambiarla si es demasiada para el consumo real de la comunidad.

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