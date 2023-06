Todo lo que sabemos (y lo que no) sobre la posible venta de Vodafone España

Los rumores sobre la posible venta de Vodafone España llevan mucho tiempo circulando. Y con mucho tiempo, nos referimos incluso a varios años. Los sucesivos EREs, los malos resultados financieros y el inicio de las negociaciones entre Orange y MásMóvil volvieron a intensificarlos.

La decisión del Grupo de iniciar una "revisión estratégica" en la filial española ha sido la gota que ha colmado el vaso. Y esta semana, Expansión ha publicado que Vodafone ya está explorando su venta en España con Morgan Stanley como asesor externo.

¿Qué hay de cierto en esa noticia? ¿Realmente va a desaparecer Vodafone España? Vamos a intentar explicaros todo lo que sabemos al respecto y cómo la filial española ha ido sobreviviendo a oleadas de rumores durante los últimos años.

El Grupo MásMóvil en el centro del huracán

Nos remontamos a enero de 2019. Tras el ERE de 2013 que afectó a 900 empleados y el de 2015 que se saldó con más de mil tras la integración con ONO, Vodafone anunció un tercer despido colectivo en España que afectaría a un máximo de 1.200 personas.

Eso, sumado a las malas cifras en portabilidades, provocó que, en octubre de aquel año, empezara a especularse con la posible adquisición de Vodafone España por parte de MasMóvil a cambio de 6.000 millones de euros. Tanto los responsables de MasMóvil como los de Vodafone España desmintieron tales negociaciones poco después.

Ya en 2019, empezó a especularse con la posible adquisición de Vodafone España por parte del Grupo MasMóvil

Al año siguiente, en septiembre de 2020, los rumores dieron un giro de 180 grados y empezó a hablarse de que Vodafone España estaba estudiando comprar MásMóvil. Una vez más, los directivos de ambas teleco salieron a desmentirlo, pero unos meses después, en marzo de 2021, la teoría de una posible fusión entre Vodafone y MásMóvil cobró fuerza. Esta vez, valorando Vodafone España en 7.500 millones de euros.

La OPA de MasMóvil sobre el Grupo Euskaltel calmó temporalmente esas especulaciones, pero en septiembre de 2021, Vodafone España anunció un nuevo ERE de 500 empleados y el cierre de las tiendas propias, lo que provocó que, al poco tiempo, volvieran las dudas sobre su futuro.

En enero de 2022, comenzó a hablarse de una posible fusión entre Vodafone y MásMóvil, y los directivos de ambas compañías se mostraron partidarios de la consolidación del sector en numerosas ocasiones. Por aquel entonces, se rumoreaba que la matriz británica había valorado la filial española en unos 7.000 millones de euros y no se descartaba ningún escenario.

Llegamos así al 8 de marzo de 2022: Orange y el Grupo MásMóvil acuerdan una fusión al 50% valorada en casi 20.000 millones de euros. Vodafone, de un plumazo, se quedaba sin pareja de baile y se veía obligada a buscar distintas alternativas para sus activos en España.

Todas las opciones están abiertas

Tras el bombazo anunciado por Orange y MásMóvil, Vodafone se mostró optimista y el por aquel entonces CEO de la filial española aseguro que la fusión iba "a traer consigo grandes oportunidades", aunque quedaran relegados a un tercer puesto en el sector muy alejado del primero y el segundo en tamaño e ingresos.

Una de las opciones para rentabilizar sus activos pasaba por dar entrada total o parcial a un inversor en su red de banda ancha en España, aumentando así sus recursos para migrar toda su red a FTTH y para invertir en 5G. Al mismo tiempo, la teleco comenzó a diversificar su negocio con el fin de convertirse en una TechCo.

Pero los resultados seguían sin ser positivos, ni a nivel financiero ni a nivel comercial, y en mayo de 2022, el Grupo MásMóvil logró arrebatarle el puesto de tercer operador de banda ancha en España. Ese año 2022 terminó con la salida del CEO del Grupo Vodafone, y el presente año 2023 comenzó con la dimisión del CEO de la filial española.

Vodafone España pasó en enero a estar integrado dentro del Clúster Europeo en una clara pérdida de relevancia para el Grupo, que reconoció que la filial de nuestro país debía "recuperar competitividad y asegurar la vuelta a un crecimiento sostenible y rentable".

Mário Vaz, CEO de Vodafone España

El 1 de abril, Vodafone España dio la bienvenida a su nuevo CEO, Mário Vaz, con un objetivo claro: reconducir el negocio en nuestro país y volver a crecer. Con Telefónica tendiéndole la mano para compartir redes de fibra, vuelven los rumores sobre su posible venta.

En esta ocasión, es Bloomberg quien asegura que hay algunos fondos interesados en adquirir Vodafone España y que el Grupo estaría abierto a escuchar ofertas a partir de 4.000 millones de dólares (unos 3.700 millones de euros). Muy por debajo de aquellas cifras que se barajaban unos años antes.

Margherita Della Valle, CEO del Grupo Vodafone, ha reconocido que es necesario "promover un modelo de gestión empresarial diferente" en España

Precisamente a finales de abril se nombró como nueva consejera delegada del Grupo a Margherita Della Valle, que en una de sus primeras intervenciones reconoció que el mercado español es "muy difícil" y es necesario "promover un modelo de gestión empresarial diferente".

Por ello, anunció que se va a llevar a cabo un proceso estructurado de "revisión estratégica" de la filial española donde se tendrán en cuenta "todas las opciones potenciales, mejorando el rendimiento de los activos existentes o aprovechando las nuevas oportunidades de negocio adyacentes".

Margherita Della Valle, CEO del Grupo Vodafone

Esas opciones van desde una alianza estratégica con otro operador y la venta de la red de fibra/HFC para monetizar el valor de sus infraestructuras, hasta la entrada de nuevos socios e incluso la venta completa de la filial. Todo es posible, todas las opciones están sobre la mesa.

Según informa Expansión, el Grupo Vodafone ya está trabajando con asesores externos, como Morgan Stanley y Garrigues, para evaluar las distintas alternativas estratégicas disponibles para su filial española. Es cierto que, entre todas esas opciones, está la venta parcial o total de Vodafone España, pero sólo es eso, una entre tantas alternativas que deben evaluarse.

El operador no ha hecho ningún comentario al respecto y, oficialmente, no ha confirmado ni descartado nada. Lo que sí sabemos es que Vodafone UK acaba de anunciar su fusión con Three UK en Reino Unido y, hace unos meses, se cerró la venta de Vodafone Hungría a 4iG y Corvinus por 1.700 millones de euros.

No cabe duda que el Grupo está afrontando una reestructuración muy profunda y el futuro de Vodafone España puede ser el siguiente en decidirse. Estaremos atentos en los próximos meses.

