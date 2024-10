En su misión por seguir liderando el mercado de los taxis autónomos, Waymo acaba de ‘levantar’ 5.600 millones de dólares

Los taxis totalmente autónomos todavía tienen un largo camino que recorrer si lo que se busca es su adopción generalizada. El acceso a este medio de transporte está limitado a unas pocas ciudades en el mundo, pero tenemos razones para creer que esto cambiará sustancialmente en el futuro. Una de las compañías que lidera el desarrollo de esta tecnología y que está apostando por construir un modelo de negocio en torno a ella ha recibido un importante impulso.

Estamos hablando de Waymo. La subsidiaria de Alphabet (matriz de Google) ha cerrado una ronda de inversión de 5.600 millones de dólares. Se trata de una considerable cantidad de dinero fresco que, según recoge Reuters, servirá para que la compañía pueda seguir expandiendo su servicio en San Francisco, Phoenix y Los Ángeles a través de Waymo One, y en Austin y Atlanta a través de una asociación creada en agosto de este año con Uber.

Waymo coge impulso de cara a 2025

A nivel de cifras, la inversión de la serie C liderada por Alphabet, con patrocinadores como Andreessen Horowitz (a16z), Fidelity, Perry Creek, Silver Lake, Tiger Global y T. Rowe Price, eleva el capital total recaudado de Waymo a 11.100 millones de dólares. La compañía había recaudado 5.700 millones de dólares en las series anteriores. Adicionalmente, la matriz de Google anunció en julio una inversión multianual de hasta 5.000 millones de dólares.

No es ningún secreto que Waymo no es rentable. En los resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2024, la división “Other Bets” de Alphabet, que incluye a su proyecto de conducción autónoma total, recaudó solo 365 millones de dólares. En cualquier caso, un dato no debe pasar desapercibido es que los ingresos aumentaron un 28,07% en relación al mismo período del año anterior, donde se situaban en 285 millones de dólares.

En el universo de los taxis totalmente autónomos podemos encontrar varios actores. Cruise de General Motors, la británica Wayve y Tesla, Waymo es la única que ofrece un servicio comercial en varias ciudades estadounidenses. Como pudo comprobar nuestro compañero Javier Lacort en un viaje por Estados Unidos, basta con registrarse y utilizar una aplicación que es muy similar a Uber o Cabify, pero donde el viaje se realiza en un Jaguar I-Pace repleto de sensores.

Como podemos ver, el taxi autónomo aspira a seguir ganando terreno de la mano de varias compañías, pero su despliegue generalizado llega acompañado de muchos obstáculos. En el caso de Europa no solo se trata de cuestiones regulatorias, sino también de configuración de muchas ciudades del Viejo Continente, donde las calles estrechas y el mayor número de peatones puede complicar el desempeño de las tecnologías de conducción autónoma.

Imágenes | Waymo | Xataka

En Xataka | Tesla ha disparado sus ingresos. Y lo ha hecho encontrando oro fuera de la venta de coches