Soy quien tiene cuatro pisos turísticos en Airbnb: "Nos estamos llevando muchos palos injustificados"

Un paseo desde el centro de Valencia hasta las playas que hay junto a su puerto es un trayecto plano lleno de verde y barrios rehabilitados, pero también es cruzarse con algunas pegatinas furtivas y pancartas balconeras que claman por una misma causa: una regulación más restrictiva con los apartamentos turísticos de la capital valenciana. Una empresa con la que su ayuntamiento ya se ha puesto manos a la obra.

Esta batalla no se entiende sin la irrupción de Airbnb, quien ha revolucionado el turismo en los últimos años, y también la vida de muchas personas. Como la de Mercedes (imagen superior), quien en 2010 perdió su empleo en una empresa de instalaciones fotovoltaicas y térmicas. Tenía 37 años y una hija que mantener en un país en el que sencillamente no había trabajo para ningún desempleado. Entonces probó Airbnb. "Un experimento", dice.

Mercedes tenía dos pisos heredados de sus abuelos, ambos en "muy mal estado", algo que a su vez provocaba que los inquilinos que acababan en él fuesen también cada vez menos respetuosos con la casa. Ahí decidió arriesgarse, pedir un préstamo, reformar ambas casas con él, y jugar la carta de Airbnb. En estos ocho años se ha profesionalizado y gestiona sus propiedades en forma de empresa.

"Esto no solo me ha permitido salir adelante con mi hija, sino trabajar desde casa, compatibilizar el trabajo con mi vida familiar... Hasta me ha permitido vivir temporalmente en lugares como California gracias a los contactos que he hecho con Airbnb".