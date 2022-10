Recursos Humanos tiene un nuevo dolor de cabeza: los perfiles falsos de LikedIn creados con inteligencia artificial

De facilitarles la labor a plantear un reto tan inesperado como difícil de lidiar. Los responsables de Recursos Humanos de las compañías se enfrentan a un problema que sonaría a ciencia ficción hace cuestión de década y media: perfiles falsos de LinkedIn creados con mucho morro y algo de ayuda de la inteligencia artificial. Currículos deshonestos siempre los hubo y personas dispuestas a echarse flores y presumir de cargos que no tienen ni nunca han ejercido también; a ellos se les añade ahora el reto de saber cuándo una foto es o no real en la red y los datos que la acompañan verídicos.

Éramos pocos y… se nos complica la cosa en LinkedIn.

Algo más que adornar el currículo. Ese es en esencia el problema con el que se están encontrando algunas empresas en LinkedIn: perfiles de ejecutivos inventados en los que se combinan textos extraídos de otras cuentas legítimas con —he aquí lo más surrealista del asunto— imágenes generadas por IA que ayudan a reforzar el engaño. Su circulación supone un quebradero de cabeza para las oficinas de RRHH que se apoyan en LinkedIn y quienes administran grupos.

Apuntando a grandes compañías. Una de las voces que ha advertido del problemas es la del reportero experto en seguridad y ciberdelincuencia Brian Krebs, quien hace solo unos días alertaba de un fenómeno curioso, por llamarlo de alguna forma: la creación de “una gran cantidad” de perfiles falsos en LinkedIn de supuestos ejecutivos que se arrogaban funciones de Chief Information Security (CISO) en grandes compañías. Tan grandes, de hecho, que se incluían en la lista Fortune 500.

El problema es mucho más grave de lo que pueda parecer. Krebs relata cómo al buscar en Google quién era el CISO de una gran multinacional energética el primer resultado que se encontró fue una cuenta de LinkedIn fraudulenta. El perfil de LinkedIn del auténtico figuraba en segundo lugar. Otra de las cuentas engañosas de CISO, en este caso de una mujer que aseguraba ejercer ese rol en otro gigante del sector, había logrado colarse en una lista de directivos de una web especializada.

A proliferation of fake executive profiles on LinkedIn is creating major headaches for corporate HR depts and for those managing invite-only LinkedIn groups. The accounts pair apparently AI-generated profile photos w/ text lifted from legitimate accounts. https://t.co/AexL9Ax8R5