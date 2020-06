"Recibimos hasta 16 ofertas y hemos encontrado el socio ideal para llegar al siguiente nivel": hablamos con Joaquín Cuenca tras la venta de Freepik

El viernes pasado, durante el primer café de la mañana, me sorprendía (y alegraba) leer en Twitter un anuncio realizado por Joaquín Cuenca: el fondo sueco de private-equity EQT compraba una participación mayoritaria en Freepik y, además, según los analistas la operación se estima en más de 200 millones de euros (aunque ni EQT ni la empresa han hecho público el dato de la cuantía de la operación).

¿Y qué es Freepik? ¿Por qué es tan importante la operación? Esta empresa con base en Málaga es uno de los mayores contenedores de recursos gráficos de Internet; cuenta en su haber más de 10 millones de recursos gráficos entre plantillas PSD, fotografías de stock, iconos y también plantillas para presentaciones (una de sus últimas incorporaciones al catálogo). En 10 años, la empresa que comenzó siendo un buscador que indexaba recursos de terceros se ha convertido en una gran máquina de hacer dinero gracias a su modelo de negocio freemium (recursos gratis y suscripción a contenidos premium) y a ser una de las referencias para diseñadores gráficos de todo el mundo.

Después de todo el revuelo de la operación que, según los analistas, es uno de los mayores exits de una startup española, hemos tenido la ocasión de hablar con Joaquín Cuenca, cofundador de Freepik, y que nos cuente cómo ha sido la operación y los planes para el futuro de la compañía.

Freepik en 2020: una gran empresa que espera dar su siguente gran salto

La startup malagueña Freepik, también conocida como el "Google de las imágenes y recursos gráficos", fundada en 2010 por los hermanos Alejandro y Pablo Sánchez Blanes y Joaquín Cuenca, ha crecido durante 10 años en Málaga sin contar nunca con inversores externos hasta convertirse en una de las plataformas de referencia en el ámbito de la creación y el diseño: fotografías de stock, iconos, plantillas PSD, tutoriales, templates para presentaciones...

"Los fundadores vamos a seguir dirigiendo esta nueva etapa. No nos planteamos otra cosa que no sea Freepik"

Tuve la suerte de escribir, también para Xataka, la historia de Freepik en 2017 y ya, por aquel entonces, era una empresa de referencia que estaba catalogada por el Financial Times como la compañía número 23 de las 1000 empresas europeas que más rápido crecían y durante 4 años consecutivos ha estado en este ranking.

El fondo EQT se hace con la mayoría de una empresa que presenta las siguientes métricas:

32 millones de usuarios únicos al mes

110 millones de descargas mensuales de media de sus recursos

10 millones de recursos gráficos disponibles en su portfolio

31 millones de euros de facturación en 2019

233 empleados en plantilla (habiendo incorporado a un 20% durante el confinaamiento del COVID-19)

¿Y por qué vender un negocio que crece a este ritmo? ¿Acaso los fundadores se plantean otras aventuras empresariales? Si tenemos en cuenta que Joaquín Cuenca antes de Freepik ya vendió Loquo a eBay y Panoramio a Google (junto a Eduardo Manchón), no sería descabellado pensarlo pero nada más lejos de la realidad...

"Hay varias cosas que se han dicho en estos días sobre la operación con EQT que no son ciertas. Una de ellas, por ejemplo, es el precio de venta porque, de hecho, no lo hemos publicado y lo que se viene diciendo no es exacto (puede que esté cerca o lejos pero no es el valor de la operación porque no se hará público). El precio que circula es la estimación de un analista que se publicó en la prensa y muchos medios lo han tomado como cierto omitiendo que es una estimación publicada por otro medio. Es cierto que la operación ha supuesto una venta de la compañía y, por tanto, hay un montante de dinero pero eso no significa que nos vayamos a marcha de Freepik a montar otra cosa. Nuestro objetivo es llevar la empresa al siguiente nivel, seguimos siendo socios de la empresa, seguimos siendo los gestores pero ahora hay alguien que tiene la mayoría de la empresa"

¿Y cabría la posibilidad que, habiendo un accionista mayoritario, prescindiese del equipo fundador? Evidentemente, es algo que podría ocurrir y es algo que se ha visto en el mercado pero, para Joaquín Cuenca, la visión es distinta:

"Claro que podrían prescindir de nosotros pero no es el caso. El trabajo de EQT no es venir a gestionar la empresa, quieren que sigamos gestionando la empresa dada la trayectoria que tenemos y a dónde la hemos llevado. Obviamente, si se nos va la cabeza y nos da por venir desnudos al trabajo o empezamos a hacerlo mal.. claro, tendrían que prescindir pero sería un fracaso para todos, incluyendo para EQT. Yo me siento muy orgulloso de hasta dónde hemos llevado la empresa hoy, del plan que hemos trazado para hacerla crecer en los próximos 4-5 años e, incluso, iría más allá porque en el largo plazo, la empresa que estamos creando o, mejor dicho, la industria que estamos creando en Málaga, seguiría dirigiéndola junto a Alejandro y Pablo"

10 años de Freepik en retrospectiva

Montar una empresa es casi como una montaña rusa y, tras 10 años, a veces cuesta echar la vista atrás para resumir toda una trayectoria de decisiones, pruebas y errores. Sin embargo, para Joaquín Cuenca, resumir Freepik en 5 o 6 hitos no es complicado y lo tiene bastante claro:

"El primer gran hito de Freepik fue cuando empezamos a crear nuestros propios contenidos. Pasamos de ser un buscador a crear nosotros ilustraciones y tener nuestra propia productora. Marcó un antes y un después en la empresa y en el negocio; nos permitió usar los datos para entender qué pasaba en la plataforma, cómo usaban el contenido los usuarios y cómo personalizarlo para adaptarlo a lo que realmente buscaban o necesitaban... Todo era mejor pero, evidentemente, implicaba más trabajo y no fue fácil hacerlo. El siguiente gran paso fue la creación de Flaticon como proyecto hermano de Freepik. Aquí empezó la diversificación para no hacer solamente plantillas, podíamos crecer de manera horizontal dentro de nuestro propio vertical y ampliar la oferta. El tercer gran paso fue crear el modelo de suscripción porque, hasta ese momento, solamente teníamos ingresos por afiliados con Shutterstock (que era el 90% de los ingresos en ese momento) y con esto podíamos diversificar ingresos. Teníamos dudas al principio porque nacimos como un producto gratis pero, aún manteniendo un gran catálogo gratuito, podíamos aportarle algo más al usuario de pago"

Oficinas de Freepik. Imagen de Pablo Blanes, cofundador de la empresa, publicada en Flickr

"El cuarto momento clave fue la creación de TutPad, que ha sido el único proyecto que hemos creado que no ha seguido hacia delante. Aún así, fue importante porque, aunque sabíamos que la competencia era muy fuerte (como Domestika) y captaba bien usuarios haciendo campañas marketing, decidimos competir de la misma forma y creamos un departamento de marketing en la empresa. Aunque nunca fuimos tan buenos como la competencia tanto en marketing como en producto, nos permitió contar con un área de marketing que ha ayudado a captar clientes y, por tanto, a aumentar los ingresos y las métricas de Freepik. El quinto gran hito es la creación del departamento de fotografía que, a día de hoy, es la tercera rama de contenidos que hoy desarrollamos y que sigue la senda de la diversificación que empezó con Flaticon"

"Uno de nuestros aciertos ha sido plantear el crecimiento con distintos verticales dentro de nuestro sector"

Además de estos 5 grandes hitos, Joaquín comentaba que en el último año habían desarrollado otro nuevo vertical que cubría el diseño de presentaciones: SlidesGo. Se habían dado cuenta que, en buena parte, los usuarios usaban las ilustraciones y fotografías de Freepik para usarlas en presentaciones y esto, aunque parezca obvio, era la primera vez que planteaban un vertical en Freepik basado en el comportamiento de los usuarios y sin mirar qué hacía el sector o sus competidores.

"En lugar de mirar lo que hace la competencia, lo más positivo es mirar lo que hacen tus usuarios. En este caso, vimos que uno de los recursos más descargados eran los backgrounds y, en base a esto, podríamos ofrecer plantillas de presentaciones para que los usuarios los usen y así lo hicimos"

Este enfoque tan Lean Startup sobre el que se apoya SlidesGo ha dado como resultado que, en apenas un año, 2 millones de usuarios únicos al mes estén usando esta plataforma y descarguen las plantillas de presentación que desde ahí se ofrecen.

El equipo fundador de Freepik: Pablo Blanes (izquierda), Joaquín Cuenca (centro) y Alejandro Blanes (derecha)

¿Y por qué buscar un socio ahora?

Uno de los calificativos que siempre ha acompañado a Freepik es el de la "startup sin inversores" o la empresa del "bootstraping por bandera". En este sentido, siempre ha sido una startup atípica que ha crecido con la caja que genera el negocio y no ha requerido buscar financiación en fondos de capital-riesgo.

Por tanto, una operación como la de EQT es, sin duda, bastante llamativa... Para Joaquín Cuenca, sin embargo, el bootstraping y no tener inversores es más anécdotico que otra cosa:

"Hemos hecho bootstraping más por necesidad, no ha sido tanto una filosofía de empresa. No sabíamos cómo levantar capital ni movernos en esos entornos... Realmente no estaba en nuestro ADN salir a buscar financiación, no somos ese tipo de emprendedores. Somos más de sentarnos, hacer algo, lanzarlo, ver si a la gente le gusta, empezar a moverlo, ir mejorándolo..."

¿Y entonces? ¿Por qué buscar ahora un socio? ¿Cuál es el punto de inflexión? La motivación, según Joaquín, viene de la conjunción de varios factores:

La empresa tiene ya una dimensión en la que los propios socios fundadores necesitan mentores que les guíen. Joaquín comentaba que, precisamente, en estos años los 3 socios fundadores habían ejercido de mentores del equipo y les habían ayudado a desarrollarse profesionalmente en el seno de la empresa pero no había nadie que les mentorizase a ellos y se notaban ciertas carencias en gestión que se salían de su zona de confort.

Un mentor, además de guiarte, también te reta a buscar la excelencia y ser mejor . En este sentido, Cuenca comentaba que necesitaban una figura que tirase de ellos para mejorar y cumplir los objetivos de la empresa, es decir, "si los números no llegaban a lo esperado, que alguien les incentivase a mirar qué estaba pasando".

Evidentemente, también hay un factor económico encima de la mesa y los socios han percibido una importante cantidad por la compra de sus acciones por parte de EQT.

La visión a largo plazo de la empresa y el "siguiente nivel" al que quiere llegar Freepik en los próximos 4-5 años.

La llegada de un socio puede implicar cambios. Tal y como comentaba Joaquín al principio de nuestra conversación, EQT quiere que los fundadores continúen en la gestión porque, además, comparten la visión de la empresa que quieren llegar a ser. Sin embargo, Joaquín reconoce que llegarán cambios que no tienen que ser negativos.

"Los nuevos socios tienen su propio estilo pero creo que los cambios van a ser positivos para todos, incluyendo nuestros empleados. No hay plan de que nosotros hagamos otra cosa que no sea Freepik y es algo que hemos hablado muchísimo entre los socios. Pablo está muy ilusionado con abrir un nuevo vertical de vídeo"

En Freepik (y en Flaticon), uno puede encontrar multitud de contenidos para diseñadores (imágenes, archivos vectoriales, iconos...) que son tanto de Freepik como de terceros. La compañía se ha especializado en distintos verticales y ofrece plantillas en PSD, iconos, fotografías de stock y plantillas para presentaciones. Para Joaquín Cuenca, cofundador de la compañía, Freepik está ahí para ayudar a cualquier usuario en el proceso de creación y diseño.

La búsqueda del mejor socio.

Decían en Diario Sur, periódico de Málaga, que en esta operación, Freepik había llegado a tener 16 ofertas encima de la mesa pero ¿cómo se pone en marcha una operación de venta? ¿cómo se buscan fondos de inversión?

"Necesitábamos a alguien que nos ayude como mentor para llevar la compañía al siguiente nivel"

Para empezar, el proceso de venta no es un proceso rápido y requiere tiempo (y ayuda externa). Joaquín comentaba que hay que hacer una revisión de fondos que pueden ser potenciales compradores, tanto de capital-riesgo como de private equity como a compradores estratégicos o industriales (como Adobe, Canva, Shutterstock y otras empresas del sector para los que puedes aportar un valor estratégico).

"Freepik es un caso atípico porque podíamos acceder a todo tipo de socios. Para el capital-riesgo éramos interesantes porque crecemos muy rápido. Para el private-equity éramos muy interesantes porque generamos caja y ganamos dinero. Lo habitual son compañías que o bien crecen rápido o bien ganan dinero, Freepik presenta ambas cualidades"

Los socios de Freepik decidieron no acudir al capital-riesgo como posibles socios porque, aunque la valoración de la compañía iba a ser más alta (y hubiesen batido un récord en España), también iba a ser muy alta la exigencia y la presión que iban a recibir en la empresa (hasta el punto de valorar que podría haber tenido un efecto pernicioso en el funcionamiento de la compañía).

Además, los socios buscaban un mentor, es decir, tener cierta presión o exigencia para hacer crecer la empresa pero de una forma sana. Por este motivo optaron, finalmente, por el private-equity. Así que se lanzaron a ofrecerse a fondos que había en el mercado y que encajasen con Freepik y el tamaño de empresa que tenía en ese momento.

"No ha sido un proceso que hayamos desarrollado nosotros solos, nos hemos apoyado en una consultora. Dentro del universo de fondos, elegimos 20 fondos con los que íbamos a tratar y de ahí 16 nos hicieron una oferta (lo cual no es habitual recibir tantas). De ahí hicimos una criba y nos quedamos con las ofertas en función de la oferta económica, los que tenían mayor conocimiento y nos podían aportar y, por supuesto, los que compartían nuestra visión de futuro sobre la empresa"

Una de las preguntas que Joaquín preguntaba a los posibles compradores estaba, precisamente, vinculada a estos dos últimos aspectos: ¿en qué aspectos has ayudado a las empresas en las que has invertido? Y, evidentemente, el universo de respuestas es muy amplio hasta el punto que Cuenca recuerda a un fondo de San Francisco que, ante esta pregunta, le respondió que su aportación había sido contribuir a bajar salarios en la empresa.

"Había fondos que, culturalmente, no había por dónde cogerlos... Sin embargo, nosotros hemos encontrado un compañero de viaje capaz de poner encima de la mesa expertos del sector con el objetivo de ayudarte a crecer. Uno de los advisors con los que hemos tratado la estrategia de marketing digital viene de haber desarrollado la estrategia en el diario The Guardian"

EQT es un fondo de private-equity sueco que maneja 62.000 millones de euros en capital captado en 19 fondos activos con unos activos gestionados por un valor aproximado de 40.000 millones de euros. EQT trabaja con sus empresas participadas para lograr un crecimiento sostenible, la excelencia operativa y una posición de liderazgo en el mercado y ese era el perfil de guía/mentor y visión de largo plazo que buscaban los fundadores de Freepik.

Para Cuenca, EQT es el fondo que mejor panel de expertos ha puesto a su disposición y en cada reunión acudían 20 expertos de alto nivel con el objetivo de explotar el potencial de Freepik. Impresionante pero, a la vez, Joaquín comentaba que también era intimidante defender lo que haces frente a directivos de empresas que cotizan en el NASDAQ y valen billones y que están fuera de tu alcance normalmente.

¿Y quién es EQT? ¿Cómo es el nuevo socio de Freepik? Con el anuncio de la operación, se dieron algunos datos de lo que era EQT. Es un fondo de private-equity de Suecia, con más de 40.000 millones de euros en activos bajo gestión, que tiene como compañías participadas en España a Parques Reunidos y al operador de telecomunicaciones Adamo pero, según el cofundador de Freepik, es mucho más que eso.

"EQT es inversor de empresas que también tienen modelos de negocio parecidos al nuestro. Son inversores de Epidemic Sound que es un banco de música para YouTubers que tiene un modelo de negocio freemium y ofrecen contenidos como nosotros. Nosotros hablamos con otras adquisiciones de EQT en España para saber cómo eran como fondo, y aunque es difícil leer entre líneas y la gente se lleva bien con sus accionistas, creo que entre fundadores hay cierta conexión para que en una conversación tengas indicios si algo no cuadra (aunque se suavice mucho). Pero no fue así, teníamos buenas vibraciones sobre el futuro con EQT"

Negociaciones en medio de una pandemia

Uno de los aspectos llamativos de toda la operación es que, en gran medida, se ha desarrollado en medio de una crisis sanitaria mundial y eso, en teoría, dificulta las cosas o, al menos, te obliga a funcionar de otra manera: "Una de las cosas más difíciles del proceso es tener a los niños por casa todo el rato. Tres niños en casa y tú sin parar en un continuo de reuniones"

Joaquín cree que, durante esta pandemia, se ha caído un número considerable de operaciones de inversión y de adquisiciones de empresas pero Freepik es una de esas excepciones porque era una empresa rentable, que crece, con planes de futuro interesantes y viables:

"Presentamos un plan de negocio conservador y sensato con el que estábamos cómodos porque lo podíamos conseguir y superar. Sin embargo, cuando empezó el confinamiento es verdad que algunos fondos bajaron su oferta, decidieron retirarse para reservar su capital por si hubiese que inyectarlo en alguna participada... pero, afortunadamente, otros fondos siguieron adelante y la operación siguió adelante. Pero el confinamiento nos ha dado una cosa buena. Las reuniones han sido asépticas y ejecutivas al hacerse online. Una reunión terminaba y no había que salir a comer o a cenar con los fondos con los que te reúnes... Así que sin confinamiento solo podríamos haber tenido dos reuniones como máximo al día y, a través de las reuniones online, todas las horas efectivas eran para reuniones y no para socializar o para hacer viajes"

Por tanto, según Cuenca, tras seleccionar los fondos con los que iban a negociar y no se retiraron, la negociación ha ido muy fluida y rápida, en gran medida, porque todo ha sido muy ejecutivo y práctico gracias al trabajo en remoto.

SlidesGo es el último de los verticales que Freepik ha abierto. Tiene un año de vida y está enfocado en plantillas para presentaciones.

"Con el fondo que nos ha comprado solamente hemos tenido una reunión en persona antes del confinamiento y, además, esa reunión no fue con el máximo responsable del fondo. A partir de ahí, todo han sido reuniones por videoconferencia y esto no es nada habitual. Los fondos, históricamente, apoyan sus decisiones también en la interacción en persona, mirando a los ojos de los fundadores de las empresas que van a comprar y ver cómo responden... Por tanto, que hayan seguido con la operación a pesar de las circunstancias dice mucho de EQT"

Todo el proceso empezó en agosto de 2019 que fue el momento en el que los socios de Freepik decidieron contratar a una consultora para que les apoyase en la búsqueda de comprador hasta culminar la operación. Así que el proceso ha durado 9 meses:

"A finales agosto entrevistamos a los consultores que nos iban a ayudar en el proceso, en septiembre fue cuando comunicamos la selección de los consultores y nos pusimos en marcha y desde que empezamos a circular el cuadernillo de venta han pasado 4 meses"

Es curioso pero Joaquín acumula ya a sus espaldas 3 procesos de venta de las compañías en las que ha estado involucrado:

"La primera venta, la de Loquo a eBay, fue rápida y además todo el proceso lo llevó Ubaldo Huerta. La venta de Panoramio a Google la llevé yo y fue algo muy distinto porque había un claro comprador potencial al que le interesaba el producto pero más le interesaba el equipo... Nos preguntaron cuánto ingresáis al mes y listo. En este proceso hemos estado meses compilando datos y por eso hemos recurrido a asesores para mantener a los candidatos interesados, entrar en el juego de dar la información justa... todo eso lo han hecho ellos y mi rol ha sido el de preocuparme que los datos fuesen fiables, que el plan de negocio fuese realista y, en las reuniones, explicar muy bien la estrategia y a dónde queríamos ir"

El Freepik del futuro con EQT

Durante la conversación, una de las expresiones que Joaquín utilizó en más de una ocasión fue "llevar Freepik al siguiente nivel" pero ¿cuál es ese siguiente nivel? ¿cuáles son los hitos que se marca Freepik para los próximos 4-5 años?

Joaquín no se marca un "siguiente nivel" marcado por los ingresos, lo ve más desde una perspectiva de "hitos de valor" pero entendiendo el valor no como la valoración de la compañía, más bien como grandes hitos desde el punto de vista de mercado, producto, verticales... es decir, valor añadido al mercado:

"La ambición que tenemos es que Freepik sea lo primero que te venga a la mente cuando quieras hacer una creación digital. Ahora mismo, Freepik te ayuda en un 90% a hacer eso porque te podemos dar un template casi hecho que se ajusta bien a lo que necesitas pero no siempre conseguimos satisfacer la demanda... Por tanto, un primer hito es adaptar nuestros contenidos a más gente y crear más contenidos. Pero también queremos aportar más valor a esos contenidos porque para querer usar nuestros contenidos o modificarlos necesitas ayuda de un diseñador o de un software de edición como Photoshop o Illustrator y esto hace que pierdas al 80% o el 90% de los usuarios..."

Freepik es un gran contenedor en el que podemos encontrar plantillas PSD, diseños en vectorial y fotos de stock. El modelo de negocio de la plataforma es freemium, es decir, hay contenidos gratuitos (cuya autoría hay que citar) y una opción de suscripción que permite el acceso a contenidos y diseños exclusivos y elimina el requisito de citar la autoría en los recursos que se usen.

¿Y cómo conseguir que alguien que no tiene ni Photoshop ni tampoco Illustrator sea capaz de trabajar con un vectorial o con una plantilla PSD? ¿Cómo hacerlo? Para empezar, el propio Cuenca reconoce que para usar los contenidos de Freepik hay ciertas aristas para el usuario: se tiene que descargar un zip, descomprimirlo, leer las instrucciones, descargar tipografías si quiere modificar el contenido, abrirlo con Adobe Illustrator, pincha en el texto y hacer triple clic, modifica el contenido, guárdalo como pdf...

"Es una locura el proceso al que se enfrenta un usuario y tenemos que conseguir hacerle las cosas más fáciles... Estamos estudiando casos de uso pero vemos que hay un grupo de usuarios al que podemos ayudar a través de un editor online gratuito que sea fácil de usar y que se pueda adaptar al móvil. No sería exactamente un competidor a Canva, queremos potenciar un contenido ya hecho sobre el que puedes hacer modificaciones sin tantos grados de libertad para evitar cometer errores en el diseño. También hay varios verticales nuevos que queremos evaluar, como el vídeo, también queremos explorar cómo la inteligencia artificial pueden encajar para ayudar a crear contenidos de una manera autónoma con colaboración del usuario y, por supuesto, cómo llevar nuestro producto a mercados en los que aún no tenemos la tracción suficiente"

Cuando una compañía se plantea su expansión es habitual que, dentro de sus planes, se encuentre abrir nuevas oficinas en países desde los que quiere operar (Genial.ly ha abierto oficina en Nueva York, por ejemplo). Sin embargo, para los fundadores de Freepik el crecimiento no implica, automáticamente, nuevas oficinas a priori:

"EQT nos aporta opinión y guía pero los gestores de la empresa somos nosotros. Si nos interesa abrir una oficina en zonas donde haya talento al que no podamos acceder, haya un tipo de trabajo que no podamos cubrir bien desde Málaga... abriremos una oficina nueva pero siguiendo esa lógica que contribuya al crecimiento"

"EQT es el fondo que nos ha puesto encima de la mesa el mejor panel de expertos y asesores con los que ayudarnos a crecer".

Con los retos que tienen encima de la mesa, los fundadores de Freepik no se plantean en ningún momento otra cosa que no sea Freepik y, por tanto, no se plantean abrir nuevas empresas. Joaquín confiesa que, además, está tan volcado con Freepik que no sería físicamente posible dedicar tiempo a montar otro negocio desde cero. "Panoramio era más un producto y no una empresa. Freepik me ofrece algo distinto, crear algo a largo plazo", asegura.

¿Y una posible faceta inversora sería viable? También es habitual encontrar fundadores de startups que, tras operaciones de venta, han montado fondos de inversión o comienzan a desarrollar su faceta de business angel. Joaquín confiesa que ha hechom algunas inversiones en startups y ha tenido suerte con algunas que han funcionado muy bien:

"No me atrae invertir en algo y no involucrarme y me falta tiempo para involucrarme en cosas. Creo que la gente cuando me ve como inversor esperan que les dedique tiempo y me parece deshonesto poner dinero pero no responder a la expectativa de tiempo de dedicación. En el corto plazo no me lo planteo, quizás en el futuro puede que sí. Tras Panoramio invertí y, en general, me gusta poder ayudar a mejorar el ecosistema de Málaga porque puedo contribuir a potenciarlo"

Los aprendizajes de Joaquín Cuenca

Tras tres exits y haber contribuido a construir un negocio como Freepik, es casi obligado preguntarle a Joaquín Cuenca por sus aprendizajes y errores.

"Algo que tradicionalmente he hecho mal y han suplido mis socios es el foco en el producto y en los usuarios. Hay que estar centrado en el producto y yo tengo cierta tendencia a darle más importancia a la tecnología. Estar de manera enfermiza mirando el producto es fundamental. Los proyectos en los que he estado y han funcionado es porque había alguien focalizado en estar pendiente del producto y que todo funcionase como debía"

Para Joaquín Cuenca, las "visiones glamurosas de las startups" en las que los fundadores delegan al completo el producto en un equipo no le encajan. En su opinión, los fundadores no deben delegar estos aspectos porque nadie va a estar tan encima de que las cosas funcionen como el fundador de la empresa.

¿Y no se siente vértigo al salir en TechCrunch? Freepik ha puesto a Málaga y a Andalucía en el mapa del sector tecnológico junto a compañías como VirusTotal y eso puede ser un orgullo pero, a su vez, también es una resposabilidad que puede llegar a dar vértigo.

La visión de Joaquín Cuenca, no obstante, es algo distinta porque lo considera una mezcla entre orgullo y tristeza. Por un lado, dice que refleja que han conseguido algo importante que se percibe a nivel internacional pero, a la vez, muestra que hay poca gente en Málaga y Andalucía que lo ha conseguido.

"Me pregunto qué hacemos peor que otras zonas de España donde sí hay más densidad de startups y donde también hay muchas startups de éxito. Dicen que hay talento pero creo que hay un déficit de educación porque hay poca gente en el equipo directivo capaz de mantener una conversación fluida en inglés y eso refleja un poco el entorno en el que estamos y eso es educación pura. También hay puestos que cuesta cubrir porque hay gente que a la que le faltan tablas y experiencia y eso es un problema de industria porque aún está raquítica como para formar al talento y hacer que madure más y que puedan aportar más valor a las empresas. El ecosistema y la industria tiene que mejorar y también debe mejorar la educación. Creo que Bernardo Quintero lo está haciendo muy bien formando talento en el ámbito de la ciberseguridad en Málaga y es una senda en la que tenemos que profundizar, la de especializar el talento"

Siempre es un placer hablar con Joaquín Cuenca y, sin duda, Freepik se enfrenta a un futuro muy prometedor desde Málaga. Comienza un nuevo Freepik que, sin duda, esperamos ver.