Rapidus necesita convencer a los clientes de TSMC de que se pasen a Japón

Algunas de las compañías más exitosas de la industria de los semiconductores son japonesas. Tokyo Electron es uno de los principales fabricantes de equipos de procesamiento de obleas del planeta. Canon produce unas máquinas de fotolitografía de ultravioleta profundo y de litografía de nanoimpresión muy avanzadas. Y JSR Corporation lidera el mercado de los materiales fotorresistentes avanzados que son necesarios para producir circuitos integrados.

Sin embargo, ninguno de los principales fabricantes de chips es japonés. TSMC y UMC son compañías taiwanesas. Samsung y SK hynix son surcoreanas. Intel y GlobalFoundries, estadounidenses. Y SMIC, YMTC y CXMT son chinas. La aún joven Rapidus Corporation aspira a llenar el hueco en el que Japón todavía no está presente. Esta compañía fue fundada el 10 de agosto de 2022 por el Gobierno japonés con un capital inicial de 7.346 millones de yenes (algo menos de 46 millones de euros) aportado por, y aquí viene lo interesante, Sony, Toyota, NEC, SoftBank, Kioxia, Denso, Nippon Telegraph y MUFG Bank.

El capital inicial invertido en la constitución de esta compañía no es muy abultado, pero no cabe duda de que las empresas que participan en ella tienen una relevancia indiscutible en los sectores de la tecnología, la automoción y las telecomunicaciones. De hecho, su respaldo permitió a Rapidus iniciar en abril de 2025 las pruebas de procesamiento de obleas en una línea piloto. El plan de la directiva de esta fábrica es comenzar la producción a gran escala de semiconductores de 2 nm en 2027.

El problema de Rapidus no es la tecnología: es la falta de clientes

Rapidus ya ha conseguido fabricar y probar transistores GAA de 2 nm. No a gran escala, pero este hito tecnológico coloca a esta compañía nipona solo un paso por detrás de TSMC, Samsung o Intel. Es impresionante que en apenas cuatro años de existencia esta empresa haya sido capaz de construir una fábrica de vanguardia, que, por cierto, está alojada en Chitose (Hokkaido), en el norte de Japón, capaz de producir circuitos integrados de 2 nm. No obstante, Rapidus ha contado con la ayuda de dos socios muy importantes que le han ayudado a alcanzar este hito tecnológico tan rápido: IBM y ASML.

IBM es un aliado estratégico esencial debido a que ha permitido a Rapidus adaptar su tecnología de integración de 2 nm a su planta de Chitose gracias a un acuerdo de colaboración que firmaron estas dos compañías en diciembre de 2022. Y ASML proporciona a esta empresa nipona las máquinas de fotolitografía de ultravioleta extremo, concretamente los equipos TWINSCAN NXE:3800E, que necesita para fabricar chips de 2 nm, así como el respaldo técnico necesario para llevar su proyecto a buen puerto.

UN VISTAZO A...

Lo que está provocando que esta planta de Rapidus acapare las miradas del sector de los semiconductores es que, según Atsuyoshi Koike, que es el presidente de la compañía, estará completamente automatizada. Su propósito es recurrir a los robots y la IA para poner a punto una línea de producción automatizada que estará especializada en la fabricación de chips de 2 nm para aplicaciones de IA. Su plan consiste, en definitiva, en producir circuitos integrados más rápido, con un coste más bajo y con más calidad. Y después de los 2 nm llegarán los circuitos integrados de 1,4 nm.

IBM es un aliado estratégico esencial debido a que ha permitido a Rapidus adaptar su tecnología de integración de 2 nm a su planta de Chitose

Todo parece ir 'viento en popa' para Rapidus, pero no es exactamente así. El mayor desafío al que se enfrenta esta compañía, como ha recogido Reuters, es demostrar que su tecnología es estable, tiene el rendimiento por oblea óptimo y es competitiva desde un punto de vista comercial. Solo así conseguirá los clientes que necesita para sostener su actividad industrial y devolver a Japón a la primera división de la fabricación de circuitos integrados. Sea como sea, competir con compañías que llevan décadas fabricando chips, como TSMC o Intel, no es sencillo.

En cualquier caso, la enorme demanda de semiconductores actual juega a favor de Rapidus. De hecho, Atsuyoshi Koike defiende que la demanda de chips avanzados es lo suficientemente alta como para sostener otro fabricante de vanguardia. Además, para algunas compañías contar con Rapidus podría servir para diversificar su cadena de suministro y reducir su dependencia de TSMC. Este es justo el hueco que quiere ocupar Rapidus, aunque para lograrlo sus nodos tendrán que ser lo suficientemente atractivos para atraer a los clientes de TSMC que no están del todo satisfechos con sus precios y la disponibilidad de sus nodos más avanzados.

Imagen | ASML

Más información | Reuters

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