Qué fue de Tom Anderson, el visionario de las redes sociales que fundó My Space antes que Facebook y Twitter

Si llevas navegando por la web desde hace unos cuantos años, puede que el nombre MySpace te resulte familiar. Antes de que Facebook y Twitter aparecieran en escena, Chris DeWolfe, Jon Hart y Tom Anderson fundaron esta plataforma que se convirtió en una de las primeras redes sociales en alcanzar una audiencia significativa global. Si bien surgió en Estados Unidos, gozó de popularidad en varias partes del mundo.

De los tres miembros iniciales del proyecto, Anderson era el más conocido. Esto no se debía a su cargo de presidente dentro de la compañía, sino a que todos los nuevos usuarios de MySpace lo encontraban como su primer “amigo”. Aparecía con una foto de perfil en la que se lo podía ver sonriente y mirando hacia un costado con una camiseta blanca y una pizarra blanca con anotaciones de fondo.

El hombre que cambió su vida tras la venta de MySpace

Anderson configuró su foto de perfil con el lanzamiento de la red social en 2003. Curiosamente, aunque como veremos a continuación ya no está vinculado a la red social y su vida ha cambiado drásticamente, sigue aferrado a aquella imagen, que aparece actualmente en sus cuentas en Facebook, Instagram y X. Ya no se trata de una simple fotografía, sino de una especie de marca personal que se ha extendido a lo largo del tiempo.

MySpace no estuvo demasiado tiempo bajo el control directo de sus fundadores. En 2005, en uno de sus mejores momentos, fue vendida a News Corp del magnate Rupert Murdoch por 580 millones de dólares. No está claro cuánto dinero recibió Anderson tras la transacción, pero obtuvo una fortuna suficiente como para retirarse cuatro años más tarde. En 2009, dimitió como presidente del concejo de administración e inició una nueva vida.

La vida de Tom Anderson tras MySpace

El mismo año en el que abandonó completamente la compañía, Specific Media Group y el cantante Justin Timberlake llegaron a un acuerdo para comprarla por aproximadamente 35 millones de dólares. Como podemos ver, pagaron muchísimo menos dinero del que había desembolsado News Corp. Aquella inversión había estado lejos de convertirse en una decisión empresarial acertada. Consecuencia de los cambios impuestos por los nuevos dueños, “Tom” dejó de ser el amigo predeterminado de MySpace.

La vida de Anderson cambió drásticamente cuando se desvinculó completamente de MySpace. Como cuenta en una entrevista a PetaPixel, en 2010 descubrió su afición por la fotografía. Esta actividad creativa le cautivó tanto que acabó convirtiéndose en “una forma de vida”. Anderson cuenta que se despojó de “todas las demás responsabilidades” para viajar y disparar con su cámara. En su perfil de Instagram, cuyo nombre de usuario es "myspacetom", podremos encontrar imágenes de paisajes que van desde Gran Cañón hasta Singapur.

En varias entrevistas ha dicho que no está interesado en volver al mundo de la tecnología, aunque no ha cerrado completamente la puerta. "Nunca diré nunca, porque más que nada me gusta la idea de que cualquier cosa puede pasar. No sé exactamente a dónde me llevará mi vida", dijo hace tiempo atrás. Su vida, por el momento, tiene como esencia "la aventura y lo desconocido", que también incluye cultivar hobbies como el golf, el surf, el diseño de interiores y la escritura.

Imágenes | Tom Anderson

