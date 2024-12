OpenAI ya no quiere ser solo ChatGPT: quiere ser la próxima Google

La empresa de Sam Altman está en plena transformación: tras crear el chatbot más famoso del mundo y redefinir el término "IA" para todo un planeta, ahora aspira a convertirse en un verdadero gigante tecnológico global.

Por qué es importante. Tras conseguir hace unas semanas el hito de la valoración de 150.000 millones de dólares, su ambición de cara a 2025 es alcanzar los 1.000 millones de usuarios. Ese salto la llevaría a la liga de Google o Meta.

En cifras:

6.600 millones de dólares conseguidos en su última ronda de financiación.

250 millones de usuarios activos semanales.

Más de 5.000 millones de dólares de pérdidas anuales.

2.000 empleados (hace un año eran unos 400).

La panorámica. OpenAI está construyendo su propia red de centros de datos en Estados Unidos, desarrollando su motor de búsqueda basado en IA –de momento en una fase casi embrionaria– y preparando el lanzamiento de sus agentes IA preparados para realizar tareas online complejas.

Es una estrategia que recuerda mucho, con el contexto tecnológico de otra época, a los primeros años de Google.

Entre bambalinas. Es un giro importante. OpenAI nació como un laboratorio de investigación sin ánimo de lucro. Ahora, bajo el liderazgo de Altman, se está transformando en una máquina comercial que quiere competir de verdad con los gigantes de la tecnología.

"Estamos en una fase de crecimiento masivo", ha dicho Sarah Friar, directora financiera de OpenAI, al Financial Times. "Necesitamos estar en la frontera en cuanto a modelos de IA. Y eso es caro".

El punto de inflexión. La alianza con Apple va ganando tintes de convertirse en un hito decisivo para la empresa. Integrar ChatGPT en los más de 2.000 millones de iPhone que hay en el mundo es algo que llevará tiempo por los plazos que maneja la llegada de Apple Intelligence.

Eso sí, cuando ocurra, será la mejor puerta a conseguir ese objetivo de los 1.000 millones de usuarios.

Sí, pero. No es un camino fácil. OpenAI está asumiendo más de 8.000 millones de dólares en pérdidas anuales, según reveló The New York Times, y sigue lejos de alcanzar el break even (punto de equilibrio en el que los ingresos igualan a los gastos).

Además, se está enfrentando a una demanda de su antiguo socio, Elon Musk, quien busca anular su acuerdo comercial con Microsoft.

OpenAI está haciendo all in a convertirse en la gran puerta de entrada a la información en la era de la IA.

Esta transformación puede cambiar el panorama tecnológico mundial... o comerse todos sus recursos por el camino.

