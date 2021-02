El nuevo supercomputador de AEMET 10 veces más potente que el actual: tendrá 50.000 cores y 5,9 petabytes de almacenamiento

En España tenemos un supercomputador especialmente destacable con MareNostrum, en el Barcelona Supercomputing Center (es actualmente el 42 en la lista TOP500), pero ahora hay un proyecto que podría meter un segundo sistema en esa lista: se trata del nuevo supercomputador de AEMET, cuyo presupuesto y proyecto han sido aprobados recientemente.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha hecho público ese proceso de licitación para el que será el nuevo sistema de supercomputación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Aunque el Ministerio no da demasiados detalles sobre este sistema, sí sabemos que será 10 veces más potente que el actual, que según AEMET cuenta con una potencia de 168 TFLOPS.

Siete millones de euros para el nuevo supercomputador

En el expediente proceso de licitación se puede observar cómo el presupuesto base de la licitación era de casi 8,3 millones de euros (confirmada en el BOE del 14 de noviembre de 2020), pero el adjudicatario final ha sido Caixabank Equipment Finance S.A.U., que ha logrado ganar el concurso en el que participaron otras 5 empresas.

La oferta de Caixabank está basada "en la tecnología de la empresa tecnológica Atos IT Solutions and Services", y según la valoración final esta propuesta frente a las presentadas por Fujitsu, HP, NEC, Telefónica y Omega. Caixabank consiguió la adjudicación aun cuando la su valoración técnica no fue la mejor: HP la superó ligeramente (27,75 puntos) y NEC obtuvo el mismo resultado (27 puntos).

Su propuesta tiene un importe de 7.125.490,20 euros, y según la nota de prensa oficial constará de "50.000 cores basados en la tecnología EPYC Roma de AMD", un tipo de procesadores presentes en 22 de los 500 supercomputadores más potentes del mundo según la lista TOP500 de noviembre de 2020, la última de este singular ránking bianual.

Se indica además que el supercomputador contará con 5,9 petabytes "de almacenamiento bruto" y hará uso de una red de baja latencia Infiniband a 200 Gbits por segundo.

Un sistema candidato a entrar en la lista TOP500 (si se dan prisa)

Este supercomputador "proporcionará una capacidad de cómputo cerca de 10 veces superior al actual" según la nota de prensa. Teniendo en cuenta que el actual supercomputador Bull DLCB700 cuenta con una potencia de 168 TFLOPS, este nuevo sistema rondaría los 1.680 TFLOPS.

Imagen del supercomputador Bull DLC B700, el actual sistema de AEMET con 168 TFLOPS de potencia.

En la lista TOP500 el último de los supercomputadores los 100 últimos posicionados del ranking tienen una potencia de entre 1.316,8 y 1.649,1 TFLOPS, lo que hace pensar que el nuevo supercomputador de AEMET podría llegar a formar parte de esa lista con los 500 sistemas más potentes de todo el mundo.

Según el Ministerio, "uno de los retos más significativos de los servicios meteorológicos es el de proporcionar predicciones meteorológicas cada vez más precisas y detalladas especialmente en la previsión de fenómenos meteorológicos extremos cuya frecuencia e intensidad aumenta debido al cambio climático".

Con este supercomputador se podrá disponer de una capacidad de computación que "incremente la resolución espacial con la que trabajan (las dimensiones en kilómetros de los fenómenos que son capaces de reproducir)", algo que contribuirá a predicciones más exactas de los modelos climáticos.

En la nota de prensa no se especifica la fecha estimada de puesta en marcha de este supercomputador, aunque en el anuncio de adjudicación se indica que el plazo de ejecución será de 60 meses (5 años). De tardarse ese tiempo, no veríamos en acción este supercomputador hasta 2026, momento en el cual probablemente esta configuración se habría quedado atrás respecto a supercomputadores que vayan aprovechando nuevos componentes y arquitecturas.

Más información | Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico