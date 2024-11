Si no te salen medios en los resultados de Google, no estás solo: forma parte de un experimento

Google está haciendo experimentos. Puede que estos últimos días o semanas hayas notado que los resultados que te aparecen cuando busca algo en Google no son los de siempre. No ya que salga mucha publicidad en los primeros puestos de una búsqueda, sino que si intentas entrar a un medio, éste no te aparece.

En su lugar, lo que aparecen son las cuentas de ese medio en YouTube y redes sociales como Instagram o X. Incluso realizando búsquedas muy concretas, el buscador sigue sin mostrarte lo que quieres. Y aquí hay tres cosas que comentar: la primera es que no estás solo. La segunda es que hay una forma de saltar este experimento.

Pero lo más importante es saber por qué Google está escondiendo resultados de páginas web en su buscador.

Estás en el 1% de los elegidos por Google

Vamos con ejemplos concretos. Cuando busco en Google 'Directo al paladar', 'Xataka', 'Lanza Digital' o el nombre de cualquier medio, el primer resultado que me aparece es el propio medio y, después, sus redes sociales. Eso debería ser lo normal, pero a mi compañero Miguel de DAP, lo primero que le aparece son las redes sociales.

De hecho, no hay ni rastro de Directo al paladar en Google, incluso aunque busque forzando una dirección de una página concreta, como esta receta de lentejas. Google, directamente, da error, como si no existiera, como si la página no estuviera indexada. Le pasa con cualquier medio tanto del grupo Webedia como de cualquier otro. Simplemente, en su buscador, no aparecen los medios.

No es el único y, de hecho, en X han aparecido algunos mensajes de usuarios que se quejan de esto. Y todo tiene que ver con una prueba que está haciendo Google.

A la izquierda, la pantalla de mi compañero Miguel. A la derecha, como debería salir

En un post del 14 de noviembre en su blog, y con el título "Proporcionar más datos sobre los resultados de las noticias en la Unión Europea", la compañía comenta que, en un intento por cumplir con la Directiva Europea sobre Derechos de Autor, los reguladores han solicitado datos adicionales sobre el efecto del contenido de noticias en la función de Búsqueda para, así, saber el impacto que tienen sus productos en el día a día de las personas.

Es ahí donde hacen público que eso que puedes estar viviendo al no encontrar medios, puede pasar: "para satisfacer la solicitud, realizaremos una pequeña prueba limitada en el tiempo en la que no mostraremos los resultados de los editores de noticias con sede en la UE en Google News, Search y Discover. Esta prueba afectará al 1 % de los usuarios en Bélgica, Croacia, Dinamarca, Grecia, Italia, los Países Bajos, Polonia y España. Estamos interrumpiendo la prueba en Francia por el momento. Seguiremos mostrando los resultados de otros sitios web, incluidos los editores de noticias con sede fuera de la UE".

Continúan afirmando que tienen la intención de "utilizar esta prueba para evaluar cómo los resultados de los editores de noticias de la UE afectan a la experiencia de búsqueda de nuestros usuarios y al tráfico de los propios editores."

Por tanto, Xataka, con sede europea, puede que no se te muestre, ni ningún otro medio en esta región, pero un medio norteamericano o latinoamericano, por ejemplo, sí debería aparecer en tu buscador. Google afirma que una vez finalice la prueba, los resultados de búsqueda de las noticias volverán a aparecer como antes, pero hay algo interesante en todo esto: si te ocurre, puedes saltártelo.

El motivo es que, al menos por lo que parece, es algo que va unido a nuestra cuenta de Google. Mi compañero Miguel ha estado haciendo pruebas y, cuando inicia sesión en el buscador con su cuenta de Google, no le aparecen medios, pero si hace la misma búsqueda en modo incógnito, todo va como debería ir.

Y sí, es incómodo tener que recurrir a esto para poder navegar la web con normalidad, pero al menos está ese "truco" para saltarse el experimento de Google. Eso… o probar con un buscador alternativo durante el tiempo de la prueba. O para siempre, si quieres desengancharte de Google.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Google rompió su propio buscador y ahora está intentando arreglarlo. Su último movimiento: checks azules