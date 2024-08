La lucha de Elon Musk contra los anunciantes ha tenido un efecto inesperado: el grupo demandado por X acaba de colapsar

X, a diferencia de otras de las empresas relacionadas a Elon Musk como Tesla, Neuralink o SpaceX, vive esencialmente de la publicidad. El empresario, sin embargo, ha mandado a tomar aire fresco a los anunciantes en el pasado y, por si esto fuera poco, también ha impulsado acciones legales contra muchos de ellos.

A principios de esta semana salió a la luz que la red social anteriormente llamada Twitter había demandado al Global Alliance for Responsible Media (GARM), un grupo que reúne a las marcas que son responsables del 90% del gasto publicitario mundial. El texto legal señalaba que habían boicoteado a la plataforma.

GARM no tiene dinero para luchar contra Elon Musk en los tribunales

No es ningún secreto que los litigios entre organizaciones pueden ser una máquina de quemar dinero, gasto que, muchas veces, no está relacionado a una victoria total. GARM parece no estar preparado para este tipo de desafío. El grupo, creado por la Federación Mundial de Anunciantes (WFA) en 2019, acaba de dejar de funcionar.

La noticia ha sido dada a conocer a través de un comunicado. En el mismo explican que “GARM es una pequeña iniciativa sin ánimos de lucro, y las recientes acusaciones de que desafortunadamente malinterpretan su propósito y actividades han causado una distracción y han agotado significativamente sus recursos y finanzas”.

WFA ha tomado la decisión de suspender las actividades de GARM. La federación ahora se refiere al grupo en tiempo pasado. “GARM fue una iniciativa voluntaria intersectorial creada en 2019 para abordar la seguridad digital”. CNN, por su parte, señala que las acciones legales de Musk han hecho que el grupo deje de existir.

"Intentamos la paz durante 2 años, ahora es la guerra", dice Elon Musk en una cita a la carta de Linda Yaccarino (pulsa para ver el mensaje en X)

Business Insider publica que el grupo envió un correo electrónico a sus miembros explicando que la decisión "no se tomó a la ligera", pero que sus recursos como entidad sin ánimos de lucro son limitados. Pese al cese de sus actividades, todavía existe la posibilidad de que decidan defenderse en los tribunales ante la demanda de X.

Musk dijo el pasado martes tras la presentación de la demanda: "Intentamos la paz durante 2 años, ahora es la guerra”. Con GARM, que decía que uno de sus objetivos era ayudar ayudar a las marcas a evitar que sus anuncios aparezcan junto a contenido ilegal o dañino, recibiendo un golpe, toca esperar para saber si los anunciantes volverán a X o huirán espantados.

Imágenes | Justin Pacheco | Kelly Sikkema

En Xataka | Google lleva 20 meses sin ser capaz de hacer frente a la mayor amenaza de su historia: ChatGPT