Los otros ganadores del Bitcoin: la caótica acción bursátil que ha subido un 1.500% en menos de un año

La locura Bitcoin intensificada en los últimos meses ha disparado el interés por la criptomoneda reina como valor refugio o como bien especulativo. Muchos se han interesado en comprar alguna unidad esperando que su valor siga aumentando para poder venderla y recoger las ganancias. Dinero fácil, dos de las palabras más hermosas del mundo para cualquiera.

Uno de los problemas de invertir en criptomonedas es que se trata de un entorno extraño para la mayoría: a nadie le han enseñado a moverse entre exchanges y a saber encajar la altísima volatilidad de las criptomonedas. Pero hay otra forma de invertir en Bitcoin... sin Bitcoin. O mejor dicho: confiar nuestro dinero al destino de Bitcoin, pero en un entorno mucho más familiar para la mayoría: la bolsa.

Lo hace posible una empresa que cotiza en el mercado alemán, Bitcoin Group SE, cuya evolución bursátil ha dejado mucho dinero en algunos bolsillos, ha supuesto pérdidas para otros, y cuyo futuro nadie se atreve a teorizar. Lleva en bolsa menos de un año (salió a finales de 2016) y desde entonces el valor de su acción había estado oscilando entre cinco y ocho euros, un crecimiento bastante notable pero que desde agosto parece plano. Fue entonces cuando llegó el gran subidón.

A finales de julio subió otro escalón hasta los diez euros, y durante el mes de agosto, especialmente durante sus últimos días, comenzó su escalada vertical. En cuatro días, pasó de 40 euros a 80. Allí tocó techo, cerró en 79 y llegó una fuerte corrección que la devolvió a los 35 euros, donde encontró su soporte. Desde entonces, en la última semana, llegó al 19 de septiembre, cuando cerró en 54,3 euros.

Esa montaña rusa le ha hecho ganarse el interés de muchos inversores y pequeños ahorradores que han clavado sus ojos en la volatilidad de este valor. Una volatilidad peligrosa, pero que también es capaz de dar mucho dinero en poco tiempo. No es el único valor bursátil centrado en Bitcoin: Bitcoin Investment Trust lleva en bolsa desde mayo de 2015, pero el bajo valor de su acción, que no termina de despegar a cifras más atractivas, le quita protagonismo. First Bitcoin Capital también opera desde Canadá, pero su opacidad es tan grande que la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense suspendió sus operaciones temporalmente el pasado mes de agosto ante las preocupaciones sobre su exactitud e información pública.

¿A qué se dedica Bitcoin Group?

Imagen: Geckoandfly.

Bitcoin Group es la dueña de Bitcoin Deutschland AG, la mayor plataforma de trading de bitcoins en Alemania, el país más poblado de la Unión Europea y el decimoséptimo del mundo en PIB per cápita. Según sus cifras, tiene una cartera de más de 430.000 clientes y es el único grupo sometido a auditorías periódicas de empresas externas. La próxima, de hecho, tendrá lugar este mismo mes de septiembre.

Sus datacenters están dentro de Alemania y el 98% de su cartera se almacena offline. Un buen comienzo, aunque los inversores con los que hemos contactado para este reportaje admiten en su mayoría que ni siquiera conocen bien lo que hay detrás de esta acción: apenas sale en la prensa y tampoco hay demasiada información publicada, más allá de los obligatorios resultados financieros periódicos.

Así y todo... ¿es para tanto? ¿Tiene sentido que una plataforma de trading de Bitcoins haya despegado tan fuertemente en bolsa en tan poco tiempo sin que apenas haya noticias sobre ella? Sus últimos resultados financieros pueden darnos una idea de por dónde van los tiros: en el último año, Bitcoin Group SE ha crecido un 128% en ventas y un 240% en beneficios antes de impuestos.

Así y todo, hemos querido hablar con un experto en cuestiones bursátiles. Paco Lodeiro, de Academia de Inversión, es una voz discordante en la fiesta de cuarenta días en la que sigue esta acción.

"En primer lugar, es importante tener en cuenta que los gráficos no explican nada. Ya sé que el chartismo está muy extendido, pero tiene la misma eficacia real que predecir el futuro a través de los posos del café. La compañía ha crecido con fuerza este último año, sí, no obstante, yo le veo varios problemas. Por un lado, el destino de la compañía está ligado a la popularidad del bitcoin. Esta criptodivisa, que actualmente sigue siendo la más popular, empieza a tener competencia, siendo Ethereum la mayor amenaza a su hegemonía. No debemos de olvidar que el fenómeno de las criptodivisas es todavía algo muy reciente. Estoy seguro que tendrán gran importancia en el futuro, pero es casi imposible saber cuál de ellas se acabará imponiendo a largo plazo."

Una vez más, un experto en bolsa pone en tela de juicio el futuro de las criptomonedas, aunque no con el negacionismo interesado de otros. Más bien, una postura ligeramente escéptica. También queda explicar cuál es el origen de ese crecimiento: cualquiera que haya pasado cinco minutos en bolsa sabrá que crecer un 1.500% en menos de un año es una auténtica salvajada. Lodeiro tiene la clave:

"Cotiza a un precio que descuenta un crecimiento explosivo en beneficios. Si la empresa no es capaz de aumentar sus beneficios al ritmo actual, su cotización podría desplomarse."

El primer aviso llegó cuando la acción pasó de ochenta euros a cuarenta en una semana. Otra semana después remontó un 40%, y en esas sigue. A principios de 2018 publicará sus próximos resultados financieros, que serán los que dicten la evolución a medio plazo de esta acción. Así y todo, cómo llegará a esa fecha es una incógnita. Su evolución suele estar aparejada a la del valor del bitcoin, pero no siempre ha sido así, y desde luego sus subidas y bajadas han sido todavía más pronunciadas.

Ganadores y perdedores

Esta acción sigue sin ser demasiado conocida. Al fin y al cabo cotiza en el XETRA (la bolsa alemana con base en Frankfurt) y no es un valor que acapare portadas de medios ni conversaciones en foros de inversión. Ni siquiera lo ha hecho tras los últimos dos meses. No obstante, hay un grupo de españoles que la descubrieron cuando todavía estaba por llegar el grueso de su crecimiento. Algunos han tenido mucha suerte (o buen ojo), otros no tanta pero aspiran a tenerla. Se conocieron, precisamente, en esos foros de inversión.

Ninguno se dedica a ello profesionalmente: todos tienen otros empleos, son pequeños ahorradores que, con mayor o menor capital, invierten su dinero en bolsa. Hoy debaten en ese grupo sobre subidas, bajadas, noticias que puedan afectar al valor o incluso recomendaciones de otros "chicharros", nombre usado en la jerga bursátil para los valores de muy alto crecimiento a corto plazo.

'Stops' puestos y a esperar

Ovidi, valenciano de 27 años, descubrió esta acción por casualidad. Buscando formas de invertir en Bitcoin a finales de agosto, cuando superó los 4.500 dólares, vio en su broker online (la plataforma, no un gestor humano) la presencia de este grupo del que, hasta entonces, no tenía noticia alguna. Vio que había crecido un 40% en ese día y supo que tenía que formar parte de ello.

"No me quedaba mucho capital disponible para invertir, así que entré con solo cuatrocientos euros cuando la acción estaba en unos cuarenta. Diez títulos. Eso, con las comisiones de mi broker (veinte euros por cada operación en cualquier mercado que no sea el español), normalmente es algo que ni invertiría, hace que necesites un crecimiento del 10%, que ya es mucho, solo para recuperar las comisiones. Pero vi un repunte tan grande que supuse que en los próximos días seguiría creciendo un 30%, un 20%, un 15%... Pensé que me compensaría".

Vaya que si le compensó. Esos 400 euros, a las pocas horas de la apertura del mercado del día siguiente, ya eran 570, así que no tuvo dudas y se deshizo de acciones que estaban rindiendo menos para poder invertir más en Bitcoin Group.

"Tampoco tenía mucho invertido, solo en algunas tecnológicas del NASDAQ. No de las más grandes, sino de algunas más pequeñas pero que crecían a un ritmo mayor. Comparado con Bitcoin Group, prácticamente nada, así que hice un 'all-in' y metí todo mi capital reservado a la bolsa en ese valor".

El precio medio de compra quedó en 47 euros por acción. Vendió todas cuando llegaron a 78. Pura suerte, como él admite, porque tras tocar los 79 empezó la cuesta abajo. En cuatro días logró una rentabilidad del 67%, aunque prefiere no dar números exactos. Hipotéticamente, si hubiese destinado 10.000 euros en esta inversión, habría recuperado 16.700 cuatro días después. Una rentabilidad gigantesca en un tiempo récord.

Evolución de la acción entre el 25 de agosto y el 25 de septiembre.

"Estaba muy atento a cómo iba la acción, claro, pero no me dedico a esto, así que usaba los 'stops' actualizándolos cada pocas horas para asegurarme unas ganancias concretas. El momento de la venta fue manual, la hice yo mismo".

Con 'stops', Ovidi se refiere al mecanismo bursátil que permite vender acciones automáticamente cuando alcancen un precio determinado. Normalmente se ponen a la baja, para controlar las pérdidas, pero en algunos casos también al alza, cuando una acción alcance una rentabilidad con la que estemos cómodos y no queramos arriesgar más, sobre todo en acciones de alta volatilidad. Como esta.

"El día que compre sus acciones ni dormiré con ellas, las venderé enseguida"

Marco, catalán de 27 taños, es otro de los que descubrió a tiempo Bitcoin Group, de una forma parecida a la de Ovidi. "Yo en realidad quería ver si podía invertir en Bitcoin, y buscándolo en mi broker, ING, vi que no estaba, pero sí había una acción con esa palabra en su nombre. La empecé a seguir de cerca porque había subido un 10% durante varios días seguidos. Estaba en unos 16 euros, y entré cuando iba por 21. Un día y medio después, cada acción ya valía 29. Gané un 40%".

El recorrido de esta acción ya ha dejado grandes rentabilidades para algunos y pérdidas para otros

Pero la volatilidad se dio la vuelta: "En una hora bajó de golpe... pasé de estar ganando 1.500 euros a perder 800. Al final de ese mismo día salí sin perder nada, tal y como entré. Una semana después, entré a 26, pero bajó a 23 y ahí me salí pensando que había sido un error. Los días posteriores continuó subiendo y subiendo... Entro en 42, me salgo en 50 con una buena ganancia. Al día siguiente abre en 60, yo entro a 62,7 y me salgo a 70. Cuando llegó a 80 comenzó a bajar. Tocó los 62 y volví a entrar pensando en vender a 75, pero de momento no ha vuelto a subir. Estoy esperando, en pérdidas".

Una verdadera montaña rusa que sigue dando algún que otro dolor de cabeza, para bien y para mal, al pequeño grupo de españoles que la descubrieron y se han aliado para no perderla de vista.

Otro de los miembros de ese grupo es Dani, también catalán, de 32 años. Llegó, como el resto, por casualidad. "Quería comprar bitcoins pero me daba pereza buscar el dónde y el cómo, así que probé en mi broker y... ¡ahí estaba esta acción! Empecé a seguirla únicamente por especular y por la comodidad de formar parte de Bitcoin desde mi propio banco. Apenas sabemos nada de esta empresa, es pura especulación. Ahora he puesto una orden de compra a 45 euros, creo que la media móvil de las últimas veinte semanas ronda por ahí. Si entrase, como mucho dormiría un día dentro, aunque preferiría no hacerlo". Dani se refiere a que, en el caso de que la acción volviese a bajar hasta los 45 euros, se activaría automáticamente su orden de compra, e intentaría venderlas ese mismo día para evitar riesgos dada su alta volatilidad.

Otros que están a la espera de la evolución del valor para comprar acciones, vender las que ya tienen o simplemente encontrar el momento en que asegurarse de no tener pérdidas, miran con preocupación las recientes noticias sobre Bitcoin que llegan desde China. Imán para los que buscan pelotazos y espanto para los que buscan valores seguros en los que confiar a largo plazo, Bitcoin Group promete un otoño lleno de dolores de cabeza para sus inversores. Si esas jaquecas terminan en pesadilla o en lluvia de billetes dependerá de la estrategia de cada uno.