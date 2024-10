En la lista de las diez mejores empresas para trabajar solo hay tres tecnológicas: lo sorprendente es sean Cisco y NVIDIA

La revista Fortune lleva 27 años creando anualmente su lista con las 100 mejores empresas para trabajar de todo el mundo. Para aparecer en buenas posiciones en ese listado, la consultora especializada en certificación de condiciones laborales Great Place to Work.

La consultora analiza aspectos como el bienestar que las empresas ofrecen a sus empleados, salarios, la retención de su talento, la productividad, el ambiente de confianza o la diversidad en sus plantillas. Lo más llamativo de esta la lista de las diez mejores empresas del mundo para trabajar de 2024, es la ausencia de grandes empresas tecnológicas.

Hoteles, fintech, consultoras en el top 10. La edición de 2024 de la lista elaborada por Fortune está mayoritariamente formada por grandes consultoras, como Accenture en el séptimo lugar; varias empresas del sector del Fintech y sistemas de pago, como American Express en cuarta posición, o Synchrony Financial en quinta.

El sector hotelero queda representado por el primer puesto obtenido por el gigante hotelero Hilton Worldwide Holdings como la mejor empresa para trabajar del mundo, mientras que la matriz del holding de Marriott Internacional cierra el listado ocupando el décimo puesto.

Solo Cisco System y NVIDIA en el top cinco. Al contrario de los listados de empresas con mayor capitalización de mercados, las empresas tecnológicas no destacan especialmente por la excelencia en el trato a sus empleados. Buena prueba de ello son las cifras de despidos en las tecnológicas durante el último año.

Por ello, resulta una grata sorpresa encontrar a dos grandes tecnológicas en los puestos de cabeza de la lista de los mejores lugares para trabajar. Cisco System ocupa la segunda posición de la lista, mientras que NVIDIA le sigue para ocupar el tercer puesto de la clasificación. Hay que bajar hasta el noveno puesto para encontrar a la tercera tecnológica con Cadence Design Systems, una empresa de diseño de software e IA.

Cisco System: te encantará, pero no te acomodes. Uno de los argumentos que Fortune cita para considerar a Cisco como la segunda mejor empresa para trabajar es su compromiso ESG (factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo), así como su compromiso con el trabajo híbrido.

Sin embargo, en esa valoración no parece haber influido el hecho de que en febrero de 2024 hubiera anunciado el despido de 4.000 empleados y que, hace solo unos días, se haya anunciado una nueva ronda de despidos que afectaría a unos 5.000 empleados, según publica Techcrunch. Según datos de Bestbrokers, Cisco System despidió a 8.000 empleados en 2023, situándose como la séptima empresa con más despidos de ese año.

NVIDIA y sus empleados millonarios. La compañía liderada por Jensen Huang aparece como la tercera mejor empresa en la que trabajar. No es de extrañar. ¿A quién no le gustaría trabajar en una empresa que puede convertir a sus empleados en millonarios? La compañía cuenta con un plan de compra de acciones para empleados (ESPP por las siglas en inglés de Employee Stock Purchase Plan) que, con las últimas revalorizaciones de la compañía, ha convertido a muchos de ellos en millonarios.

No obstante, hasta que los empleados llevan el suficiente tiempo en la empresa como para tener opción de comprar alguno de los paquetes de opciones, deben someterse a unas condiciones de trabajo muy exigentes que implica trabajar hasta la madrugada los siete días de la semana.

Las tecnológicas tienen un problema con la retención de talento. No podemos saber por qué ya no están en la lista empresas que años atrás ocupaban los primeros puestos de esta misma lista, como Alphabet, que hasta 2017 lideraba esta lista.

Si, como indican desde la web de Great Place to Work, la retención de talento es un valor a considerar en su valoración, se entiende que no en este listado no haya ni rastro de grandes tecnológicas como Apple, Microsoft, Meta o Tesla. Sus tasas de retención de talento se sitúan entre las más bajas. De media, sus empleados permanecen en la empresa entre 1,7 y 2 años.

Imagen | Unsplash (BoliviaInteligente), Wikimedia Commons (Diesmer Ponstein)