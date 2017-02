La PS4, de nuevo al rescate de Sony con récord de ventas en un trimestre en el que sus películas pierden (mucho) dinero

Los últimos resultados financieros de Sony están ahí y casi podemos sacar factor común con PlayStation, que es el departamento que cada temporada se muestra más sano, más fuerte. Alrededor tenemos otros que funcionan mejor o peor, y algún susto, como el ocurrido con el de las películas, que no pasa por el mejor momento.

PlayStation 4 va viento en popa a toda vela, con unos servicios asociados que funcionan, y juegos que interesan. Era obvio esperar buenos números teniendo en cuenta que las fechas de este trimestre - el tercero fiscal para Sony - incluye a la época navideña.

¿Cuántas consolas se han vendido? Pues 9,7 millones de los tres modelos de PlayStation 4 disponibles, eso son muchas en un trimestre, pero también son más que los 8,4 millones que se contabilizaron en el mismo periodo del año pasado. Ahora mismo se ha llegado a una base acumulada de 57,1 millones de consolas de sobremesa.

Nunca se habían vendido tantas PlayStations

Esto es un récord en cualquier periodo de la historia de PlayStation: el trimestre que mejor había funcionado una consola fue el segundo de 2003, con PlayStation 2 en su momento más importante. Entonces se vendieron 8,8 millones de consolas.

Vender más de un millón más que el año pasado tiene que ver con el lanzamiento de Slim y Pro

Han conseguido ser más rentables reduciendo costes a la hora de crear PS4. El modelo PS4 Pro ha funcionado muy bien, según Sony, mejor que Slim.

¿Y cuántos juegos? Pues Sony dice que más de 50,4 millones de copias en esa temporada, que tampoco está nada mal.

Si hablamos de dinero contante y sonante, la división de juegos y servicios asociados ha conseguido unos ingresos de 5.300 millones de dólares - el año pasado 5.200 millones -. En cuanto a beneficios, nos vamos a 431 millones de dólares, que también es una subida importante con respecto a los 372 millones del año pasado, en el mismo periodo.

No sabemos cuánto habrá ayudado PlayStation VR en estas cuentas y en las ventas de consolas, ya que no hay información concreta sobre el dispositivo, o yo no la he encontrado. Pero su salida al mercado coincide con el periodo, así que algo habrá condicionado.

Las pelis hacen daño a las cuentas

Si vemos las cuentas a nivel general, la multinacional japonesa ha hecho 20.700 millones de dólares en el periodo - su tercer trimestre fiscal -, con unos beneficios de 169 millones. Sí, parecen bajos y efectivamente son peores que los del año anterior: unos beneficios un 82% inferiores.

El negocio de las pelis tiene la culpa, dicen. Si vemos los números de Sony Pictures nos damos cuenta que hay unas pérdidas de 920 millones de dólares. Tampoco parece que Sony Mobile Communications y sus móviles estén aquí para salvar la compañía. La división de sensores sí es potente, pero el terremoto de abril dañó las actividades de un departamento hasta ese momento sano.

