Humane está tratando de sobrevivir. El problema: ya son más los usuarios que devuelven el AI Pin que los que lo compran

El futuro de Humane no parece muy prometedor. La compañía estadounidense fundada por dos antiguos trabajadores de Apple quería sorprender al mundo con un producto revolucionario. A finales del año pasado, muchos entusiastas de la tecnología aguardaban expectantes el lanzamiento de AI Pin, mientras que otros se mostraban escépticos anticipadamente.

La carrera por encontrar el móvil tradicional encontró un nuevo participante, pero cuando el AI Pin comenzó a llegar a los usuarios sucedió algo que cualquier startup desea evitar a toda costa: muchos de ellos se sentían desilusionados. La experiencia que les prometieron ―o la que imaginaron que obtendrían― estaba lejos de hacerse realidad. Y habían pagado 699 dólares.

El fracaso del AI Pin

En un mundo que experimenta un curioso auge de la inteligencia artificial (IA), el AI Pin se posicionaba como un dispositivo del futuro en el presente. El presente nos dice, sin embargo, que Humane tiene un futuro incierto. Según fuentes consultadas por el medio The Verge, entre mayo y agosto se devolvieron más AI Pin por día de los que se compraron.

Las ventas del AI Pin se estiman en unas 10.000. De este total, 8.000 unidades permanecían en manos de los clientes en junio. En agosto, el número se acercaba a los 7.000. De acuerdo al mencionado medio, Humane ha visto regresar a 1 millón de dólares en producto. Ahora tiene un montón de AI Pin en sus depósitos, y varios dólares menos.

Sin embargo, los problemas para la compañía no terminan ahí. Las fuentes también han dicho que Humane no puede reutilizar los AI Pin devueltos, por lo que no puede volver a venderlos, incluso como reacondicionados. El inconveniente radica en ciertas limitaciones aparentemente no contempladas por el socio de Humane para la conectividad, el operador T-Mobile.

No sería la primera vez que una compañía tecnológica desecha una buena cantidad de sus dispositivos, aunque que los AI Pin se conviertan en basura electrónica parece ser una buena idea. Por lo pronto toca esperar para saber si la compañía puede hacer algo con estos dispositivos, y también toca esperar para saber cuáles serán sus próximos pasos.

Como señalábamos a comienzos del segundo trimestre del año, Humane recibió 230 millones de dólares de capital semilla antes de 2020, puso en marcha toda una estructura que incluye a más de 200 empleados para desarrollar su plan de negocio. Ahora muchos quieren respuestas. ¿Seguirá intentándolo o finalmente acabarán siendo comprada? En algún momento lo sabremos.

