Hablamos con Bendita Llave, el servicio para recibir una copia impresa en 3D en una hora si olvidas tu llave de casa [actualizado]

Hemos rectificado la información referente al pago, ya que habíamos dicho que se podrá pagar en efectivo y no es así. Bendita Llave nos ha aclarado que los pagos se harán únicamente de manera electrónica.

El olvido sigue siendo inherente a la condición humana y es particularmente molesto cuando se trata de las llaves de casa (salvo que tengamos una cerradura electrónica). Y para evitar que esto sea un problema (para nosotros y para otras personas), ha nacido el servicio Bendita Llave, que promete proporcionarte una copia de tu llave en menos de una hora tirando de impresión 3D y app de móvil.

La idea es que el vernos ante la puerta de casa sin posibilidad de entrar o de hacernos con una copia de las llaves, nos llegue una sustituta donde indiquemos. Al ser algo bastante novedoso y diferente al tradicional servicio de cerrajería de urgencia, había bastantes dudas al respecto y nos hemos puesto en contacto con el equipo que hay detrás de este proyecto.

Un proceso automatizado tirando de impresión 3D e inteligencia artificial

Bendita Llave es una empresa fundada por Agustín Casado (CEO), Claudia Cuevas (CPO) y Nahún Retamal (CMO). Entre su personal cuentan con un experto en tecnología y seguridad, un cerrajero certificado con más de 20 años de experiencia y un economista muy implicado en el mundo de las startups.

En Xataka nos hemos puesto en contacto directamente con Nahún Retamal, socio fundador y CMO de Bendita Llave, quien nos ha atendido en nombre de la compañía y nos contó además brevemente cómo nació la idea. Los tres se conocieron hace dos años al cursar un máster de diseño de producto en La Nave Nodriza. Como suele ocurrir, hubo un componente casual que contribuyó al detonante que puso en marcha el proyecto, y fue que los tres compartían un mismo problema, para el cual decidieron pensar en una solución.

"Allí [cursando el máster], entre y entre post-it y mucho aprendizaje, nos encontramos con que compartíamos el mismo problema y nos propusimos encontrar una solución. Con la ayuda de grandes profesores como Daniel Suárez Sánchez, que además se convirtió en nuestro primer inversor, y la capitana de la nave, Isabel Inés, nos liamos la manta a la cabeza y ¡hasta hoy!". Nahún Retamal, Bendita Llave

El funcionamiento del servicio se basa en la instalación de la app propia, con la cual se facilitan las fotografías de nuestra llave que se usarán para sacar el modelo 3D, como detallan en su web. De este modo, ante la situación de necesitar una llave, se solicita la copia para que sea impresa y enviada al sitio que se indique, en un tiempo de hasta 45 minutos.

Aún siguen trabajando con la app, pero ya se encuentra en fase de pruebas y esperan tenerla en unos meses (para iOS y para Android)

Las apps aún no están disponibles, aunque en los vídeo vemos la idea aproximada al diseño que podrán tener. Al no encontrarlas preguntamos a Nahún si estaban ya en las tiendas de apps y nos aclaró que aún siguen trabajando en ellas, pero que se encuentra en fase de pruebas y que esperan tenerla en unos meses (para iOS y para Android).

Para la impresión de la llave se parte de un par de fotografías y de inteligencia artificial. Lo que Nahún nos ha explicado es que esto les sirve para extraer la estructura única que define a una llave, de modo que al final queda un proceso totalmente automatizado, lo cual matiza que es clave para su servicio.

El usuario envía fotografías de la llave o llaves que quiere dar de alta, entonces el algoritmo con inteligencia artificial lo que hace es detectar los parámetros propios de la llave para aplicarlos al modelado en 3D, lo que luego nos servirá para fabricar la llave. Es para hacerlo totalmente automático; que el algoritmo detecte el tipo y modelo de llave y todos los parámetros de la misma (es jerga de cerrajería). Básicamente, lo que hace es lo que haría una persona a mano (detectar el modelo, dónde va cada punto, su anchura y su profundidad), pero automáticamente". Nahún Retamal, Bendita Llave

Un punto importante es que no es necesario comunicar nuestra dirección, pudiendo programar la entrega en la ubicación que queramos. Aún así, tratándose de la información necesaria para crear una manera de entrar a nuestra casa, todas las comunicaciones internas entre los distintos sistemas y aplicaciones están protegidas mediante el protocolo SSL con SHA2 (256 Bit).

Con respecto a esto, lo que nos comenta Nahún es que han empezado adoptando "el protocolo estándar en desarrollo web", pero que son conscientes de que es un aspecto importante para los usuarios potenciales (por estudios que han realizado, según nos especifica) y que por ello planean aumentar el nivel de seguridad a nivel de servidores. De momento va todo cifrado por el protocolo SSL y están estudiando el estándar de desarrollo que siguen bancos y otras empresas que han de guardar información sensible para poder mejorarlo.

Relacionado también con la seguridad, las llaves virtuales también estarán encriptadas con una contraseña, la cual será necesaria por parte del usuario a la hora de pedir una copia de la llave. A su vez, los paquetes irán sin logo ni indicador del contenido, de modo que el mensajero sólo conoce la dirección de entrega y un código que sólo se conocerá por éste y el receptor.

Hemos preguntado a Nahún sobre esto, dado que el hecho de llevar un código podría ser indicativo para el repartidor de que contiene un determinado tipo de paquete. Lo que nos ha explicado es que los códigos son externos a la app, que llegarían por mensaje push a la app de mensajes tanto al receptor como al mensajero.

"Este sistema es precisamente para preservar el anonimato, para intentar minimizar el reparo que pueda tener la gente hacia este proceso, ya que al ser novedoso suscita muchas dudas". Nahún Retamal, Bendita Llave

Llaves que "te salvan", pero de usar y tirar

Las llaves se imprimen en 3D con material reciclable, lo podemos ver en alguno de los fragmentos del vídeo de presentación en la web. Es obvio que este plástico no va a tener la durabilidad de los metales que componen las llaves tradicionales, y al preguntarle a Nahún sobre ello nos ha especificado que "las llaves están diseñadas y construidas para un uso".

"Es una llave de emergencia, para una urgencia. Podría aguantar dos o tres usos por el tipo de material, pero está pensada para esa situación puntual. Has olvidado o perdido tu llave, nos llamas y te la enviamos en el tiempo mínimo a donde nos digas, estés tomándote algo o trabajando." Nahún Retamal, Bendita Llave

Ante este proceso nos preguntábamos qué pasaría si la llave que se envía no funciona bien. Lo que nos han explicado es que se realiza una primera prueba gratuita (tras el alta) para asegurar que la llave está bien parametrizada. Si esta llave de prueba no entra bien o no funciona, se vuelve a parametrizar para dar con un molde adecuado.

Por ahora trabajan con las llaves estándar de vivienda, es decir, las que no son electrónicas, llaves inteligentes o mandos de garaje. Más o menos es el 80% de las llaves que se usan ahora mismo en España, según nos comenta Nahún, que hay un tipo de llaves que necesitan permiso del fabricante para obtener copia con las que aún no trabajan, pero que se plantean hacerlo en un futuro.

Por ahora trabajan con las llaves estándar de vivienda

El pago se realiza en efectivo o vía electrónica, por Paypal o por tarjeta de crédito, pero lo que aún no pueden decir es un precio estimado. Nos comenta Nahún que están valorando distintas modalidades (servicio único, suscripciones, etc.) y todavía hay puntos por cerrar en cuanto a este aspecto.

De momento iniciarán su actividad en Madrid (España). La idea es tener la beta del servicio para finales de año o principios de 2019, es decir, que en un plazo de cinco o seis meses puedan empezar a trabajar en esta ciudad, y una vez establecidos ampliarlo a Barcelona y a los principales núcleos urbanos de España.

Toda la información | Bendita Llave