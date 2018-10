El Gobierno quiere convertir a España en un país de emprendedores, pero algunos de ellos no se lo creen

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, quiere transformar al país para convertirlo en una "nación start-up" "donde las ideas prosperen y las innovaciones se conviertan en realidad".

El máximo mandatario anunció hace unos días en California su intención de anunciar "en pocas semanas" planes para apoyar el emprendimiento y la innovación. Las declaraciones han generado interés, pero también las críticas de emprendedores que dudan de los planes de un gobierno que por ejemplo ha obstaculizado el desarrollo de negocios como Cabify recientemente.

Según Expansión, el jefe del Ejecutivo podría plantear alguna de estas medidas esta semana en el Summit South 2018. Entre ellas podría haber algunas dedicadas específicamente al emprendimiento por parte de las mujeres, ya que Sánchez mencionó específicamente la apuesta del Gobierno de España por la igualdad de género.

Las declaraciones se realizaron tras la visita del presidente del Gobierno a una incubadora de empresas de tecnologías limpias en Los Ángeles. Sánchez destacó la labor de California como ejemplo en materia de medidas que apoyen el emprendimiento y la lucha contra el cambio climático, un mensaje contradictorio teniendo en cuenta las políticas que está llevando a cabo el Gobierno de Donald Trump en este ámbito.

Pedro Sánchez destacó en ese discurso cómo España cuenta con una de las mejores redes de infraestructuras del mundo, la mejor red de fibra de Europa y es uno de los pioneros de la Unión Europea en cuanto a la implantación de las redes 5G. En su intervención Sánchez afirmó que con las iniciativas que va a impulsar se dará a los emprendedores todo lo que necesitan para que desarrollen todo su potencial.

El anuncio de Pedro Sánchez ha sido recibido con interés por parte del sector del emprendendimiento en nuestro país, pero en algunos casos la crítica clara a este anuncio ha sido la nota dominante entre algunas personalidades de este segmento en España.

Es el caso de Iñaki Arrola, emprendedor e inversor en Kfund, que expresaba en Twitter su opinión sobre un anuncio que calificaba como "postureo" mientras en los comentarios recordaban cómo la situación de los trabajadores autónomos, la ausencia de ayudas a las tecnológicas o las trabas a algunas startups no ayudaban a confiar demasiado en el anuncio.

Inspirational chat about disruption by @jdanru in @IN3Spain in front of @franciscopolo , part of a government that is against Juan’s company. I would be ashamed to be part of this Gov. Entrepreneurs need help, not Decretos. It is the worst campaign for Spain as a startup Nation.

Aquilibo Peña, otro emprendedor e inversor en Kibo Ventures también planteaba muchas dudas respecto a un anuncio que no se corresponde con la situación real. "Los emprendedores necesitan ayudas, no decretos", indicaba en su mensaje.

We could discuss but one thing is for sure: this Government is not against @cabify nor any other company. I'm quite proud of the works we are doing to turn Spain into a Startup Nation. A plan you'll get to know soon. https://t.co/9yh2Kt4bzZ