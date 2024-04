El CEO de WeWork la lió pardísima y dejó a la empresa en la ruina. Ahora quiere recomprarla por una cifra ridícula

WeWork es una empresa estadounidense enfocada al alquiler de espacios de coworking para empresas y emprendedores. Una empresa antaño enorme que llegó a valer 47.000 millones de dólares y que, tras la pandemia y el confinamiento, se ha visto abocada a la bancarrota. La firma ha perdido el 99% de su valor y ahora su fundador, Adam Neumann, quiere volver a comprarla por la tan alta, pero a la vez tan baja cifra de 500 millones de euros.

Qué pasó con Neumann. Neumann es un hombre de negocios milmillonario de origen israelí. En el año 2010 fundó WeWork junto a Miguel McKelvey y ostentó el cargo de CEO hasta el año 2019. Sin embargo, su gestión desleal provocó su marcha forzada. El CEO compraba edificios a su nombre y se los arrendaba a WeWork, consiguiendo así beneficios por partida doble, tal y como desveló una investigación del Wall Street Journal. Finalmente, y ante la inminente (y fallida) primera salida a bolsa, Neumann abandonó la empresa.

No se fue con las manos vacías. Él no solo seguía siendo milmilllonario, sino que recibió 185 millones de dólares por un acuerdo de no competencia, 106 millones por un pago de conciliación, 578 millones por sus acciones vendidas a SoftBank para su salida a bolsa y una ampliación de crédito de 432 millones más por parte de SoftBank. Fortuna total tras su salida: 2.300 millones de dólares.

Volver a WeWork. Cuatro años han pasado desde su marcha y muchas cosas han sucedido en WeWork, las principales que se tuvo que declarar en bancarrota tras el escándalo de su CEO, años en declive y una pandemia. Ahora, según recoge The Wall Street Journal, Neumann habría formado "una coalición de media docena de socios financieros" para comprar la empresa de nuevo. Esto sucedería, según el medio estadounidense, en dos semanas y la oferta sería de 500 millones de dólares.

Deudas enormes. Estamos hablando de una cifra que supone el 1,06% del valor que WeWork llegó a tener hace unos años. Cifra muy baja que, por otro lado, es bastante alta si la comparamos con sus 3,99 millones de dólares de capitalización bursátil actual. En su mejor momento, las acciones de WeWork llegaron a costar 520 dólares. Hoy están en siete centavos. Cuando WeWork se declaró en bancarrota, su deuda ascendía a 18.656 millones de dólares y sus activos a 15.000 millones de dólares, la mayoría edificios de oficinas.

WeWork se pronuncia. Según un comunicado emitido por la empresa de oficinas, "somos una empresa extraordinaria y no sorprende que recibamos expresiones de interés de terceros de forma regular". Por el momento, tocará esperar para ver si WeWork vuelve a manos de su fundador.

Imágenes | Unsplash, TechCrunch

En Xataka | Ni genio tecnológico ni magnate del petróleo: a finales de los 90 uno de los hombres más ricos era director de orquesta