Francia hunde a Wish a escasos días del Black Friday: ordena eliminar sus productos de todos los buscadores galos por “peligrosos”

Duro golpe para el comercio electrónico Wish en Francia, donde goza de una gran popularidad, a escasos días del Black Friday. La Dirección General de Competencias, Consumo y Control de Fraudes gala ha ordenado que sus productos sean borrados de todos los motores de búsqueda que operan en el país vecino y que las tiendas de aplicaciones, como Google Play o App Store, eliminen la app de esta empresa de su catálogo.

Las autoridades francesas han tomado esta decisión tras realizar varias investigaciones al comercio electrónico desde 2018, en las que han analizado 140 bienes distintos, y concluir que una parte importante de los artículos que comercializan pueden poner en riesgo la salud de los compradores. En concreto, el órgano de consumo galo señala que tres grupos de productos de Wish son particularmente peligrosos: los juguetes -el 45% de los analizados se consideraron peligrosos-, los aparatos eléctricos -el 90% se consideraron peligrosos- y la bisutería -el 62% se consideraron peligrosos.

Las autoridades francesas también señalan que Wish ha incumplido en varias ocasiones su obligación, en calidad de distribuidor, de retirar los productos señalados como peligrosos en un plazo máximo de 24 horas. “En la mayoría de los casos, estos productos aún se ofrecen bajo otro nombre y, además, comercializados por el mismo vendedor”, explica la Dirección General de Competencias, Consumo y Control de Fraudes de Francia.

Asimismo, cuando la retirada del producto finalmente se lleva a cabo, Wish informa a los consumidores que lo compraron con un correo electrónico “en el que no aclara las causas de que haya dejado de venderse, en especial no alude a las razones referentes a su peligrosidad”, asegura la autoridad gala.

Una resolución “ejemplarizante”

El órgano de consumo galo subraya lo “excepcional y ejemplarizante” de estas medidas, dado que Wish ha desoído en varias ocasiones sus advertencias y no ha cumplido con sus obligaciones de retirar productos potencialmente peligrosos de forma efectiva ni de informar correctamente a sus clientes franceses sobre el riesgo de utilizar esos artículos.

Francia ha informado de que mantendrá estas medidas hasta que Wish cumpla con la legislación europea referente a la seguridad de los productos que vende. A pesar de ser borrado de buscadores y de las tiendas de app, por el momento la web del comercio electrónico estadounidense seguirá disponible si se accede escribiendo su url completa.

En 2020 Wish ya había sido investigada y acusada por publicidad engañosa por las autoridades francesas, según informó Le Monde.

En Francia Wish es el séptimo marketplace por número de ventas, según apuntan medios galos. En España esta app también goza de gran popularidad, aunque no se conocen cifras sobre su peso en el comercio electrónico patrio.