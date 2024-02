Francia y Alemania dan carpetazo a la Ley Rider europea: ser "falso autónomo" no significa lo mismo en toda Europa

Las delegaciones francesa y alemana han tumbado la directiva que pretendía unificar criterios a nivel europeo para mejorar las condiciones de laborales de los empleados de plataformas digitales como Uber, Deliveroo o Glovo. El texto buscaba definir si el empleado cumple las condiciones para ser considerado trabajador autónomo o debe ser contratado.

La norma europea, impulsada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz durante la presidencia española de la UE, pretendía unificar criterios para ofrecer seguridad jurídica a las plataformas a la hora de establecer su relación laboral con autónomos.

La normativa que proponía la actual dirección belga de la Eurocámara partía de un principio de acuerdo alcanzado el pasado 8 de febrero entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Este nuevo texto ya rebajaba las ambiciones del escrito que la delegación española presentó en diciembre, dejando que cada país determine los criterios para definir la vinculación laboral entre plataforma y sus trabajadores tal y como pedía Francia, pero no ha sido suficiente para su aprobación.

Europa no quiere definir qué es un falso autónomo

Francia ha votado en contra de la directiva alegando que la solución planteada por la presidencia belga dejaba demasiado margen de interpretación a los estados miembros, lo cual no garantiza la unificación de criterio para todala Unión Europea que buscaba la norma.

Según ha podido confirmar Europa Press, Alemania, Grecia y Estonia han dado la puntilla al acuerdo al abstenerse en la votación lo cual, en términos efectivos, equivaldría a votar en contra por la falta de apoyos explícitos. Tanto Francia como Alemania se han mostrado en desacuerdo con el texto presentado por considerar que la medida implica la reclasificación forzosa de los trabajadores autónomos en su país, que no se rigen por las mismas condiciones que en el resto del espacio europeo.

España ha votado a favor de la medida, pese a criticar la evolución que ha tenido la propuesta inicial. Joaquín Pérez Rey, Secretario de Estado de Trabajo publicaba en su perfil de X: “La Directiva de Trabajo en Plataformas Digitales cae a manos de los lobbies. En contra: Francia (Uber) y Estonia (Bolt) Grecia y Alemania se abstienen. La EU debe ser capaz de articular políticas para las mayorías sociales y no las multinacionales”.

La presidencia belga del Consejo de la UE ha lamentado que la ‘Ley Rider’ europea no haya sido aprobada por no alcanzar una mayoría cualificada y estudia los siguientes pasos en su tramitación. No obstante, la cercanía de las elecciones europeas, prevista para el 9 de junio, hace poco probable nuevos avances en su tramitación hasta después del verano.

"Es profundamente decepcionante que los Estados miembros de la UE no hayan podido aprobar hoy la directiva sobre el trabajo en plataformas. La Comisión sigue creyendo firmemente en la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores de plataformas y crear condiciones equitativas en toda la Unión", ha publicado el Comisario de Empleo, Nicolas Schmit.

Tras su reforma a principio de febrero, desaparecían de la normativa criterios clave para determinar la relación laboral entre las plataformas y los trabajadores autónomos como la libertad para fijar precios o la independencia para establecer horarios de trabajo o descanso sin penalización. Estos criterios están siendo la piedra angular de la 'Ley Rider' española para definir si un trabajador es falso autónomo y debe ser contratado.

Según datos de la UE, 28 millones de empleados están vinculados a plataformas digitales. De ellos, se estima que unos 5,5 millones estarían erróneamente clasificados como trabajadores autónomos, cuando deberían estar asalariados.

Imagen | Wikimedia Commons (FaceMePLS)