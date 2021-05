Flywire hace historia: se convierte en la primera startup española que consigue salir a bolsa en el Nasdaq

Día histórico para el mundo de la tecnología y las startups en España. Flywire ha iniciado hoy su cotización en el Nasdaq, el prestigioso índice bursátil estadounidense donde se encuentran las grandes compañías tecnológicas. La empresa creada en Valencia en 2009 consigue 12 años después desembarcar en la primera liga de las empresas de tecnología, convirtiéndose así en la primera startup española en lograrlo.

Las acciones de Flywire han subido un 46% durante la apertura y la valoración de la compañía se sitúa ya en unos 3.500 millones de dólares.

Iker Marcaide, fundador de PeerTransfer, que posteriormente pasaría a ser Flywire, explica en redes sociales que "hoy celebro el emprendimiento. Cómo cada uno de nosotros, a través de nuestros sueños, pasión y perseverancia, puede contribuir al mundo en el que vivimos. Cómo plantamos semillas que se convierten en hermosos árboles y bosques".

Today I celebrate #entrepreneurship. How each of us through our dreams, passion and persistence can have a contribution to the world we live in. How we plant seeds that grow into beatiful trees and forests. I founded @Flywire in 09. Yesterday it went public, $3.5bn mkt cap. pic.twitter.com/9vfFSe05vD