La startup valenciana que 12 años después sale a bolsa en Wall Street: la historia de Flywire y su sueño americano

PeerTransfer nació en Valencia, pero dos años más tarde se estableció en Boston. Iker Marcaide estaba cursando un MBA en el MIT y la intención de la startup era construir una plataforma más eficiente para pagos de matrículas de colegios y universidades. Era el año 2009. Ahora, 12 años más tarde, aquella compañía renombrada como Flywire e implantada en los Estados Unidos ha anunciado su intención de salir a bolsa.

Tras bastantes años en alza, el sector fintech se está consolidando y están consiguiendo valoraciones muy elevadas. Atrás quedan las primeras rondas de financiación de PeerTransfer por un millón de dólares en 2010 o de 22 millones en 2015. A principios de 2020, la ya por entonces Flywire conseguía una novena ronda de 120 millones por parte de Goldman Sachs. Queda esperar a su salida a bolsa, pero las últimas informaciones colocan una valoración de 3.000 millones de dólares para Flywire.

PeerTransfer, era una de las startups españolas más destacadas, con fondos aportados por empresas de los Estados Unidos pero también de inversores nacionales como Kibo Ventures o el grupo Fides. El propio Marcaide experimentó los problemas del pago a las universidades cuando se marchó a los EE.UU y de ahí surgió la idea de esta fintech que posteriormente ha ido creciendo para abarcar otras soluciones.

El simple hecho de hacer el pago de un país a otro para las matrículas representaba un dolor de cabeza en tiempo y tasas. PeerTransfer llegó para actuar como puente y simplificar la burocracia de los pagos. Al cabo de unos pocos años, miles de estudiantes utilizaban esta herramienta antes que su banco para pagar dinero.

"Cuando llegaba el dinero a la Universidad, varios bancos se quedaban por el camino con varios 'cachitos' del pago y, por tanto, no recibían lo que debían recibir", explicaba Marcaide a La Información.

En 2015, PeerTransfer, anunciaba una recolocación y expansión de su negocio, coincidiendo con el cambio de nombre a Flywire. En aquel entonces ya trabajaban en 200 países y colaboraban con 750 instituciones académicas diferentes en EE.UU.

Con más de 100 trabajadores en Valencia, Flywire ha ampliado su negocio hacia sectores como la atención médica, los viajes y los pagos B2B. Actualmente dispone de 12 oficinas, presencia en 240 países y más de 2.250 clientes.

