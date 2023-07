España quiso recaudar 1.000 millones de euros al año con la tasa Google. Ahora desaparecerá por la puerta de atrás

A España le costó años aprobar el impuesto del 3% a las grandes tecnológicas. Lo que se conoce como 'tasa Google'. Fue en 2021 cuando entró en vigor, aunque no ha sido hasta hace unos meses que empresas como Apple han empezado a aplicarla. Jugando con el máximo legal permitido. Pero no hay de qué preocuparse, al menos para las Big Tech, pues esta tasa dejará de aplicarse antes de que termine el 2023.

Adiós a la 'tasa Google' antes del 31 de diciembre de 2023. Países como España, Francia, Austria, Italia o el Reino Unido eliminarán este impuesto sobre determinados servicios digitales antes del 2024. Es el acuerdo al que llegó Estados Unidos con los países europeos que se animaron a imponer esta tasa y que afecta principalmente a las grandes tecnológicas estadounidenses.

Durante dos años la 'tasa Google' ha estado activa, pero antes de completar su tercer año, el Gobierno se ha comprometido a suprimir este impuesto. Se trata de un acuerdo firmado en 2021, al poco tiempo de que se aprobara en los distintos países, pero es ahora cuando se acerca la fecha máxima para su supresión. Un asunto que empezará a tratarse tras las elecciones y de cara a preparar los próximos Presupuestos Generales del Estado.

España ha recaudado mucho menos de lo esperado. Según las primeras estimaciones, antes de que se aprobara oficialmente, este impuesto iba a servir para recaudar unos 1.200 millones de euros anuales. Posteriormente, una vez recogida en los Presupuestos de 2021, la 'tasa Google' se suponía que iba a recaudar unos 968 millones al año.

Los resultados finales estaban muy lejos. El primer año se recaudaron únicamente 166 millones de euros, pues muchas empresas no llegaron a implementarla y tampoco estuvo presente durante todo el año. En 2022, el resultado fue de 278 millones de euros, según el informe de la Agencia Tributaria.

La OCDE pactó una 'tasa Google' a nivel global. La "solución" llegó en julio de 2021, cuando 130 países de la OCDE pactaron la creación de un impuesto mínimo global del 15% para las multinacionales.

Este baremo del 15% serviría para unificar criterios y evitar que estas grandes empresas opten por irse a los países donde se pagan menos impuestos.

El problema es que se ha aceptado una moratoria. Del dicho al hecho hay un trecho. Inicialmente estaba previsto que este impuesto mínimo global del 15% tenía que entrar en vigor este 2023. Sin embargo, este mismo mes de julio la OCDE ha reconocido los problemas para implementarlo y ha aceptado una moratoria de un año. Con esto, el impuesto global a las multinacionales tiene hasta 2024 para implementarse.

Estados Unidos, pese a que por ejemplo la Administración Biden está a favor, tiene muchos problemas para activar esta medida. En su caso, hace falta una mayoría de dos terceras partes del Senado para aprobar este impuesto mínimo. Los republicanos no están por la labor y por ello los negociadores querían que la moratoria se extendiera hasta 2025.

Lo que deja a España en el limbo. Este impuesto global es también el motivo por el que desde el Gobierno de España se aceptó eliminar la 'tasa Google'. Sin embargo, la idea era antes de 2024. Con la moratoria de la OCDE ocurre lo siguiente: España se ha comprometido a eliminar la 'tasa Google' antes del 31 de diciembre de 2023, pero la tasa internacional que iba a sustituirla no llegará en ese momento, sino un año más tarde (por el momento).

¿Europa anticipándose si EEUU no cumple? El problema de que esta 'tasa Google' haya quedado en el limbo no es único para España. Países vecinos como Francia o Italia también están en una situación similar.

Una opción es que si la OCDE no logra llegar a un acuerdo global, sea la Unión Europea quien opte por implementar un impuesto común a los servicios digitales. Una 'tasa Google' a la europea, que volvería a abrir un foco de conflicto con Estados Unidos. No sería necesario implementarla si se viera que desde Estados Unidos van a poder aprobar este impuesto mínimo del 15%. No lo han logrado para este 2023. Y tampoco parece claro que vayan a implementarlo en 2024.

Imagen | Alex Dudar

