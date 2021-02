'España Nación Emprendedora': esto es lo que opinan fundadores de startups e inversores del nuevo proyecto del Gobierno

El Gobierno de España ha presentado estos días su proyecto de 'España Nación Emprendedora', un paquete de 50 medidas para impulsar el sector de las startups. Entre ellas se encuentra la creación de una red nacional de centros de emprendimiento, nuevas incubadoras, un programa de visados y la preparación de la 'Ley de Startups'.

Desde Xataka hemos preguntado a distintos fundadores, inversores y aceleradoras cuál es su visión de esta nueva estrategia para conocer hasta qué punto España va en la buena dirección o si estas medidas están lejos de conseguir colocar a nuestro país a la altura de Europa.

En qué consiste la estrategia 'España Nación Emprendedora'

Para la realización de esta iniciativa, el Gobierno ha reunido a los ministerios de Asuntos Exteriores, Industria y Comercio, Seguridad Social, Ciencia y Turismo y Asuntos Económicos, además de contar con la participación del presidente de la CEOE, la fundadora de Spain Startup y fundadores como Carlota Pi de Holaluz o Rosario Ortiz de Adalab. En una reunión liderada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han explicado que en las próximas semanas se aprobará el anteproyecto de 'Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes', la conocida como Ley de Startups. Por el momento se desconocen todos los detalles, pero estará dirigida a facilitar la tramitación administrativa, retener y atraer talento, impulsar el acercamiento de la empresa con el mundo educativo e incluirá "ventajas fiscales e incentivos de inversión".

Las 50 medidas del proyecto 'España Nación Emprendedora'

En el documento se describen distintas iniciativas. Entre ellas se destaca la creación de una Marca España Nación Emprendedora, el lanzamiento de una Oficina Nacional de Emprendimiento, un programa de visados para mejorar el acceso a profesionales extranjeros y un programa internacional de atracción de talento de las mujeres.

François Derbaix, cofundador de Indexa Capital, Toprural y Rentalia e inversor en Seedrocket, tiene una visión bastante negativa de la estrategia, salvo algunas excepciones. "En general, lo que yo pido es que el Gobierno reduzca las trabas y ofrezca una regulación más sencilla", algo que no se estaría cumpliendo en este caso.

Su visión coincide con la de distintos VCs que expresan un hastío generalizado hacia la clase política, con poco 'feeling' hacia Francisco Polo, el alto comisionado para España Nación Emprendedora, y los distintos centros creados.

"El gobierno no es capaz de seleccionar las mejores empresas. Así se está premiando a aquellas startups que más o mejor piden subvenciones. No a quien se fija en los clientes", apunta Derbaix. "Hay muchos centros, aceleradoras e incubadoras. Muchas funcionan y compiten, pero no creo que sea el Estado quien deba organizarlo. Lo que nos encontramos es que están atrayendo más regulación, donde en muchos casos hasta tenemos que consultar con 2 o 3 abogados para tener una idea clara".

Fundadores e inversores critican los numerosos centros y programas de ayudas públicas, que al final acaban provocando que una parte del ecosistema de startups esté demasiado asistido.

Más allá de la posición respecto a la inversión pública, el sector valora algunas propuestas como el tema de los visados. Una medida para facilitar la movilidad internacional y que no conlleva un aumento de gasto.

Agustín Cuenca, fundador de NeuroK y profesor adjunto en IE Business School, también cree que el asunto de los visados es positivo, aunque cree que lo que debería existir son las "fronteras abiertas", para que el talento pueda moverse libremente de un país a otro.

Según describe el programa de la Nación Emprendedora, estos visados estarán dirigidos a "emprendedores que quieran fundar o trasladar su empresa a España, inversores y profesionales". También se creará un visado para nómadas digitales, donde se incluyen freelancers, autoempleados y trabajadores a distancia. No se describen las particularidades, pero sí se refleja que deberá prever las salvaguardas necesarias para evitar fraude de ley. Preguntando a inversores del sector, nos explican que pese a que sí pueden facilitarse los trámites, en general hay bastante movilidad internacional.

Sobre la atracción de talento nos habla Adriana Freitas, inversora en MusterVC y DeepGreenVC. Como conocedora del ecosistema de startups en Barcelona, explica que la diversidad es enorme en este sector, donde muchas de las startups punteras están dirigidas por talento venido de fuera. Y precisamente por ello es tan importante el tema de los visados.

Cuando los distintos fundadores e inversores repasan el panorama actual, la movilidad y el talento internacional tiene un papel protagonista. Hay visados para futbolistas, pero no para ingenieros y expertos, comentan resignados. En este sentido, hace falta "una mayor apuesta cultural por las startups", según explica Freitas. No solo por el aspecto de la creación y el impulso, sino también por la infraestructura, la apuesta firme y la opinión pública, donde en muchas ocasiones se critican los altos sueldos del personal cualificado.

La diversidad y el talento internacional son dos factores relevantes de muchas startups y la nueva Estrategia del Gobierno recoge algunas solicitudes como la mejora de los visados.

Entre las distintas medidas de España como Nación Emprendedora está la creación de programas de apoyo, oficinas de transparencia, centros tecnológicos y compra pública de innovación. Son iniciativas que ayudan a impulsar pequeños proyectos, pero que al final acaban suponiendo un "sector dependiente de las ayudas", según describe Derbaix. Una orientación que no es la que se necesita, pues "como nación hacen falta empresas más competitivas, no más asistidas".

Estos hubs producen otra particularidad y es que cuantas más oficinas, incubadoras y programas distintos, se genera un ecosistema diferenciado en grupos. Que si aquellos del hub universitario, que si los del programa nacional, que si los asociados a la ciudad..., bajo la visión de inversores como Freitas, hace falta ir más a una y no crear tantos programas.

El sector sí valora iniciativas para fomentar la presencia de mujeres en inversión y carreras STEM, indicando que el grado de diversidad suele ser reflejo de un buen nivel competitivo.

Javier Jiménez, director general de Lanzadera, la aceleradora de empresas de Juan Roig, expresa que "en relación al área del talento y de la cultura emprendedora, es fundamental facilitar la atracción de talento internacional eliminando barreras, añadiendo incentivos y reduciendo burocracia. Además, se tendría que poner en valor la figura del empresario, como generador de riqueza y empleo, y por ende de bienestar".

De las 'stock options' al límite de tiempo para pagar

Las 'stock options' es otro tema que se toca en el programa. Un asunto que el sector considera entre los peores de Europa. El Gobierno plantea modificar este asunto, fomentando la entrega de opciones de compra sobre acciones como forma de retribución. Algo que para lograrlo se deberá mejorar el actual tratamiento fiscal. Se trata de un punto que los inversores ven con buenos ojos.

Agustín Cuenca apunta a otro desafío: obligar a las administraciones a pagar a las PYMES a 30 días del trabajo y no de la factura. Bajo su punto de vista, hay que simplificar el trato y habría que eliminar la necesidad de pagar seguridad social e impuestos hasta no tener beneficios.

Para Jiménez, "dentro de las medidas fiscales, destacaría las siguientes propuestas: establecer un tipo de retención fija para los consejeros o administradores en función de su retribución y no en función de la facturación de la sociedad; y desarrollar un sistema de exención en las transmisiones de participaciones de startups (tanto para las personas físicas como jurídicas) similar al que disfrutan las entidades de capital-riesgo".

Respecto al área laboral, el director de Lanzadera considera que "sería interesante articular que los administradores que se dan de alta como autónomo se puedan beneficiar también de la tarifa plana para el pago de las cuotas. Además, sería interesante incentivar que los Corporates (grandes corporaciones) integren startups en su cadena de producción y que se simplificaran las cargas administrativas".

La Estrategia incluye distintas mejoras fiscales, entre ellas un fomento de las 'stock options'. Cambios en la buena dirección, pero insuficientes para muchas pequeñas empresas.

La Estrategia de Nación Emprendedora recoge algunas de las solicitudes históricas del sector de las startups, como la simplificación de trámites o mejoras fiscales. Por el momento se trata de un programa, sin materializarse en una Ley ni dar a conocer los detalles específicos, pero parte de las líneas maestras de 'Nación Emprendedora' se orientan hacia esa "agilización" que demandan fundadores e inversores.

Por otro lado, muchas de las medidas de la Estrategia son demasiado genéricas, apuntan demasiado al futuro y varias de ellas siguen suponiendo a la práctica un aumento del gasto público, algo que desde el sector mayoritariamente se ve como una acción que en vez de favorecer la competencia y la innovación, lo que hace es crear startups que dependan de las ayudas y no de sus clientes.

España se encuentra en una segunda liga dentro del ecosistema europeo, según apuntan varios fundadores. Claramente por detrás de Londres, París o Berlín y sin muchas opciones de lograr reducir la distancia. Estas medidas son un paso más para seguir este camino, pero no parece que el sector las considere suficientes para convertirse en ese "faro para emprendedores" que prometen desde el Gobierno.

