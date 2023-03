Elon Musk está construyendo su propia ciudad en Texas. Su objetivo: una "utopía" con alquileres asequibles

A Elon Musk no le llega con tener sus propias empresas, una fortuna desorbitada que lo suele colar entre los multimillonarios más adinerados del planeta —cuando no el que más— o una red social que aspira a convertir en la gran "plaza pública" de Internet. Quiere además su propia ciudad. Y no una cualquiera. Musk aspira a impulsar su peculiar visión de Utopía en Texas, a las afueras de Austin, una villa pensada para los empleados de The Boring Company y SpaceX, con viviendas, escuela y piscina. Hasta ha barruntado un nombre ya: Snailbrook.

"Welcome Snailbrook, tx, est. 2021". Eso es lo que puede leerse en algunos carteles supuestamente colgados en los postes del terreno en el que se levantará la nueva ciudad y que llevan ya unos cuantos meses circulado por las redes sociales y Reddit. Otras imágenes muestran que ya habría casas modulares e instalaciones. La noticia sobre los planes de Musk la ha confirmado sin embargo The Wall Street Journal, que en un reportaje publicado esta misma semana desvela que el magnate aspira a levantar a las afueras de Austin, en Texas, su particular utopía para empleados de SpaceX y The Boring Company, ambas fundadas por él.

¿Y cómo quiere hacerlo? De momento han trascendido solo detalles, pero apuntan a un proyecto ambicioso, muy al estilo del multimillonario. Se sabe por ejemplo que su objetivo es levantar la nueva ciudad en Texas, que aspira a ofrecer vivienda y servicios a los empleados de las vecinas instalaciones de Space X y The Boring Company y que, junto a sus socios, Musk se ha hecho con al menos 3.500 acres —alrededor de 1.400 hectáreas— a unos 55 kilómetros de Austin.

Al menos así lo apuntan los datos desgranados por The Wall Street Journal y de los que se han hecho eco Business Insider o Fortune, entre otros medios. Algunas fuentes señalan que Musk controlaría hasta 6.000 acres, equivalente a algo más de 2.400 hectáreas. También ha trascendido que habría abordado el proyecto con celebridades como Kanye West o su expareja, la cantante Grimes.

Elon Musk is planning his own town on thousands of acres of newly-bought land outside Austin.



Musk has called his vision a TX utopia along the Colorado River. Signs at the site read "welcome, snailbrook tx est. 2021'https://t.co/NtsrEPWFAm via @KirstenGrind@rfelliott @bykowicz — Elizabeth Findell (@efindell) March 9, 2023

Viviendas, piscina, escuela… y alquiler. Además de casas modulares, Snailbrook, un guiño a la mascota de Boring Company, acogerá un área deportiva al aire libre, gimnasio, piscina o una escuela, además de un complejo privado para Musk. Para el millonario se trataría —según concreta el The Wall Street Journal, citando a personas cercanas al proyecto— de una "especie de utopía de Texas a lo largo del río Colorado". El objetivo no pasaría en cualquier caso por desplegar un sueño filosófico o política; lo que realmente busca es mucho más práctico: ofrecer vivienda a los empleados de ambas compañías a precios asequibles.

Los datos que ya han trascendido señalan que una vivienda de dos o tres habitaciones en la villa costaría 800 dólares al mes, lejos de los 2.200 que pedirían en la cercana Bastrop, Texas. Eso sí, en caso de despido o abandonar las empresas el inquilino tendrá que desalojar la vivienda. Y en un plazo máximo de 30 días.

Una propuesta nueva... aunque no tanto. Lo de levantar su propia comunidad no es una idea nueva para Musk. Hace ya dos años el magnate desvelaba en Twitter que estaba "creando la ciudad de Starbase, Texas", un asentamiento localizado supuestamente en las instalaciones de SpaceX, a unas cuantas horas en coche de Austin. Por las mismas fechas el empresario insistía en la "necesidad urgente de construir más vivienda en el área metropolitana de Austin". No era casualidad. Ni un brindis al sol. The Boring Company, Tesla o SpaceX sumaban de aquella cientos de ofertas de trabajo en el estado.

Elon Musk, promotor inmobiliario. No hay que remontarse a 2021 para encontrar noticias sobre el deseo de Musk de levantar viviendas pensando en su plantilla. A finales de enero Austin Business Journal desvelaba que el empresario había contratado a uno de los mayores constructores del país para que lo ayudara en su empeño de levantar nuevas viviendas. La idea, de nuevo, ofrecer vivienda a sus empleados. Ya entonces se detallaba que se localizaría en el condado de Bastrop, en Austin, cerca de las instalaciones de The Boring Company.

"Project Amazing", nombre con el que se publicó el proyecto en febrero, contemplaba 110 viviendas iniciales y sus responsables ya habrían pensado en algunos nombres para las calles que estructurarían la comunidad, como Boring Boulevard, Cutterhead Crossing, Waterjet Way o Porpoise Place. El terreno sería propiedad de Gappes Bass, empresa afiliada a The Boring Company.

También en Xataka: Las Smart Cities que iban a revolucionar el mundo y (de momento) se han quedado en nada