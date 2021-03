Elon Musk quiere su propia ciudad: se llamará Starbase y acogerá las instalaciones de SpaceX, Tesla y Starlink

Elon Musk, ahora la persona más rica del planeta, tiene un nuevo plan: una ciudad propia. El CEO detrás de SpaceX y Tesla planteó recientemente la posibilidad de instaurar una ciudad alrededor de las instalaciones que tienen en Texas. Bajo el nombre de Starbase, acogerá las instalaciones de SpaceX ya existentes en Boca Chica y también una nueva fábrica de Tesla.

SpaceX ya tiene una presencia significativa en Texas, donde tiene una base de pruebas en McGregor y una plataforma de lanzamiento en Boca Chica. Por otra parte, Tesla anunció la creación de una Gigafactory en Austin el pasado 2020. Finalmente tenemos el hecho de que Elon Musk decidió mudarse a Texas el pasado mes de diciembre. Un total de tres indicios de cómo el estado de Texas se ha convertido en clave para Elon Musk.

Según publicó Elon Musk en Twitter recientemente, está "Creando la ciudad de Starbase, Texas". Posteriormente le siguió otro Tweet diciendo "De allí a Marte y de ahí a las estrellas". Los tweets de Elon Musk no siempre hay que tomárselos en serio, aunque a menudo son un indicio de los planes de sus compañías.

From thence to Mars,

And hence the Stars.