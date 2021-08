La compra de ARM por parte de Nvidia en duda: plantea "graves problemas de competencia", según los reguladores de Reino Unido

La Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido no ve con buenos ojos la compra de ARM por parte de Nvidia. Cada vez que se busca realizar una compra gigantesca, los gobiernos de todo el mundo investigan el acuerdo para determinar si perjudicará a la competencia y en general a los usuarios. De ser así, muchas veces se prohibe la compra o se impone una multa importante a pagar. Nvidia puede pasar por lo mismo tras su decisión de hacerse con ARM.

En un comunicado de prensa de la organización gubernamental británica, alzan la voz para alertar de los problemas que puede suponer esta adquisición. La competencia entre empresas es fundamental para mejorar los productos y los precios para el consumidor. Si Nvidia se hace con ARM, puede ahogar a otros competidores en el mercado de chips, provocando así falta de competencia según CMA UK.

Un posible acceso restringido para los competidores de Nvidia

Las autoridades regulatorias del país, tras hacer un completo informe para el gobierno sobre la adquisición, dice que una investigación detallada es necesaria. ¿Razón? Si Nvidia se hace con ARM puede restringir el acceso a la competencia a los productos de ARM. Muchos competidores de Nvidia utilizan semiconductores de ARM y su arquitectura para productos que compiten directamente con NVIDIA.

Estos temores en realidad no son nuevos. Empresa como Microsoft, Google o Qualcomm ya se opusieron en febrero de este año alertando de que podría ocurrir. Previamente, con ARM en manos de SoftBank, estas preocupaciones no eran tan altas ya que SoftBank no produce directamente chips. Sin embargo Nvidia juega en el mismo mercado que los grandes fabricantes de tecnología, fabricantes que dependen ahora mismo de ARM para crear sus chips.

Va a ser ahora decisión del Secretario de Estado del Departamento de Digital, Cultura, Medios y Deporte de Reino Unido. Decisión suya si proceder a una investigación detallada o continuar adelante permitiendo la compra. En cualquiera de los casos, parece ser que Nvidia va a tener que esperar aún más antes de tener control sobre ARM. Y, de tenerlo, ver bajo qué condiciones.

¿La solución que plantea Nvidia? Dijeron en su momento que pueden licenciar sus propios diseños de GPUs con los competidores. Es decir, no solamente seguir ofreciendo las licencias ARM como hace ARM ahora, sino además ofrecer entrada a los competidores en su propio terreno de las GPUs. Esto permitiría a las empresas competir más fácilmente con Nvidia. El escepticismo, sin embargo, sigue presente.

