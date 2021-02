Microsoft, Google y Qualcomm contra Nvidia: temen que las licencias de ARM se paralicen por esta compra

Nvidia quiere comprar ARM y Microsoft, Google y Qualcomm están preocupadas por cómo esa adquisición puede afectar a la manera en que, hasta ahora, la británica licenciaba sus productos. Y, por eso, han mostrado a los reguladores del mercado competentes sus reticencias a que se apruebe esta operación.

Según publica Bloomberg, Microsoft, Google y Qualcomm han mostrado esta preocupación a los organismos competentes de los EE.UU., la UE, el Reino Unido y China. Es más, una de ellas se habría opuesto firmemente a que esta compra recibiera el visto bueno de las autoridades competentes.

Nvidia prometió no cambiar la política de licencias

Nvidia aseguró en su momento que no iba a cambiar la forma en que ARM tiene acuerdos comerciales con otras empresas. En un escrito remitido al Financial Times, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo que podía “afirmar de manera inequívoca que Nvidia mantendrá el modelo de licencia abierta de Arm. No tenemos la intención de "estrangular" o "negar" el suministro de Arm a ningún cliente".

Sin embargo, estas tres empresas no se fían y creen que una de las razones del interés de Nvidia en ARM es usar su tecnología para sus propias ganancias. Temen, además, que se pueda modificar la concesión de licencias, lo que perjudicaría a empresas que usan sus diseños para fabricar sus propios chips. Los procesadores de Qualcomm se basan en la arquitectura ARM al igual que los de Apple, entre otras compañías. Pero, además, se asegura que tanto Google como Microsoft están trabajando en fabricar sus propios chips basados ​​en Arm.

Además, Nvidia defiende que el interés de esta adquisición es impulsar la inteligencia artificial, que es un área en la que Nvidia está poniendo muchos esfuerzos. La tecnología de bajo consumo de Arm podría ayudar a Nvidia a emplear y promocionar la inteligencia artificial en más lugares.

El negocio de los superordenadores

Hasta ahora, el terreno de los procesadores para grandes servidores y centros de datos es el principal terreno en el que Nvidia está llevando sus procesadores con IA.

Cabe recordar, además, que los procesadores ARM están encontrando en los superordenadores un nuevo hueco de mercado. De hecho, las últimas cifras publicadas aseguran que las ventas de estos chips han crecido un 430%.

En cualquier caso, y como siempre que se anuncia una intención de compra, las compañías deben pasar por un proceso de revisión por parte de funcionarios antimonopolio en EE.UU., Reino Unido, Unión Europea y China. Estos organismos son los encargados de estudiar las implicaciones que para la competencia puede tener esta operación, por lo que suelen ponerse en contacto con aquellas empresas que creen que pueden verse afectados por la operación.