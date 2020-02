La CNMC inicia un expendiente contra Idealista y más empresas por una "posible coordinación de precios" y el "uso de algoritmos"

El pasado 21 de noviembre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC de aquí en adelante) anunciaba que estaba investigando posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la intermediación inmobiliaria. Dicha decisión va ahora un paso más allá, puesto que la CNMC ha iniciado un expediente sancionador contra siete empresas de este sector por una "posible coordinación de precios".

Explican desde Competencia que estas prácticas consistirían en coordinar los precios y otras condiciones comerciales a través "del uso del software y de plataformas informáticos" diseñadas por empresas especializadas. Entre las compañías expedientadas se encuentran Idealista SA, la mayor plataforma de intermediación inmobiliaria en España. Desde Xataka hemos contactado con la organización y actualizaremos en caso de recibir respuesta.

Sanciones de hasta el 10% del volumen de negocio

La CNMC explica que estas posibles prácticas están prohibida en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y en el artículo 101 del Tratado de la Unión Europa. El primero define que "se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional", incluyendo la fijación de precios.

El artículo 101 del TFUE, por su parte, afirma que "serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior".

De incumplirse la Ley 15/2007, las empresas afectadas podrían enfrentarse a sanciones de hasta el 10% del volumen de negocio total. En el caso de Idealista, su facturación en 2018 ascendió a 64 millones de euros.

Desde la CNMC detallan que se inicia un periodo de 18 meses para la instrucción del expediente, así que será cuestión de tiempo. Fernando Encinar, portavoz de Idealista, ha explicado al diario El Mundo que "el software es una herramienta neutra para gestionar carteras inmobiliarias; es el uso que han hecho las agencias de ese software lo que puede dar lugar a una investigación".

Para conocer el resultado del expediente habrá que esperar 18 meses

Idealista no es la única empresa expedientada. La CNMC ha incluido también a CDC Franquiciadora Inmobiliaria SA, Look & Find primera red inmobiliaria SA, Aplicaciones Inmovilla SL, Witei Solutions SL, Anaconda Services and Real Estate Technologies SL, y Servicio Multiple de Exclusivas Inmobiliarias SL (MLS).

Por otro lado, se trata de la primera vez que la CNMC inicia un expediente por el uso de algoritmos. Y es que, como explican fuentes del organismo a Europa Press, usar estos algoritmos habría provocado un aumento del precio de las viviendas. En el caso de España, el precio medio por metro cuadrado ascendió a finales de 2019 a 1.374 euros, una cifra significativamente superior a 2018, que cerró a 1.338 euros el metro cuadrado.

Más información | CNMC