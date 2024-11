Canadá ha bloqueado a TikTok en todo el país. Lo ha hecho de forma sorprendente: sin afectar a los usuarios

Canadá se une a la lista de países que consideran TikTok como un peligro de seguridad nacional. También es uno de los países que ha optado por la solución de bloquear la aplicación en el país. Sin embargo, lo han hecho de una manera muy peculiar. Una prohibición de TikTok que apunta contra la empresa, pero lo hace sin afectar al día a día de los usuarios.

Qué se ha bloqueado. Según describe Reuters, el ministro de Innovación, Francois-Philippe Champagne, ha emitido un comunicado explicando que el "el gobierno de Canadá está efectuando medidas para abordar los riesgos específicos de seguridad nacional relacionados con las operaciones de ByteDance Ltd en Canadá mediante TikTok Technology Canada Inc".

Es decir, el país norteamericano ha decidido bloquear la filial canadiense de TikTok, aplicando la ley canadiense que permite bloquear inversiones extranjeras que puedan suponer un riesgo para la seguridad nacional.

Oficinas y puestos de trabajo. La prohibición de Canadá sobre TikTok afecta a las oficinas de la empresa en el país. El Gobierno ha decidido bloquear la empresa y sus operaciones, pero no el acceso a la aplicación.

"Cerrar las oficinas canadienses de TikTok y destruir cientos de empleos locales bien remunerados no es lo mejor para nadie, y la orden de cierre va a conseguir precisamente eso", explica TikTok en un comunicado. "Impugnaremos esta orden en los tribunales", apuntan desde la compañía.

Cuál ha sido el detonante. El Servicio de Inteligencia de Seguridad Canadiense (CSIS) ha sido la organización que ha provocado esta decisión. Su último informe advierte de los riesgos de que China acceda a los datos de los canadienses y pueda utilizar esta información en el largo plazo, especialmente los datos de los usuarios jóvenes.

David Vigneault, director de la agencia de inteligencia de Canadá, explicaba en una entrevista que "TikTok está disponible para el gobierno chino". Unos datos que parecen inofensivos pero "pueden servir para intentar manipular a determinados objetivos" del gobierno chino en el futuro.

El truco: los usuarios pueden seguir usando TikTok. El bloqueo de Canadá es llamativo porque pese a apuntar directamente contra la empresa, está diseñado para que no afecte a los usuarios. Aunque claramente no se recomienda su uso, el gobierno canadiense deja en manos de los ciudadanos el utilizar o no la aplicación.

El acceso a TikTok se gestiona por ByteDance. Canadá ha prohibido las operaciones de TikTok Canadá, pero no está en sus manos el control de la aplicación, por lo que los usuarios pueden seguir usándola.

Europa, Estados Unidos o la India también vigilan de cerca a TikTok. Canadá no es el único país que ha catalogado a TikTok como un problema de seguridad nacional. Sin embargo, el alcance de las medidas contra esta empresa dependen de cada lugar.

En la India está prohibido totalmente. En Estados Unidos se aprobó una ley para su prohibición salvo que fuese vendida, pero no se ha aplicado todavía (tienen hasta mediados de enero). En Europa, TikTok mantiene una lucha contra los organismos reguladores. La compañía intentó evitar en los tribunales ser considerado "guardián de acceso" bajo la Ley de Mercados Digitales, pero la justicia le dio la razón a la Comisión Europea.

La vía canadiense: prohibir TikTok sin prohibirlo. Cada país lo gestiona a su manera, pero Canadá se ha adelantado con una solución directa y a la vez flexible. El gobierno canadiense cataloga TikTok como un peligro claro y bajo argumentos de seguridad nacional opta por bloquear la empresa. Pero al mismo tiempo se centra en la parte corporativa y no en la propia aplicación.

Está por ver qué impacto tendrá esta solución, pero muestra una vía más allá del bloqueo a la propia aplicación, que fácilmente podría ser evitado mediante VPNs.

Imagen | Janne Simoes | Tech Insider

