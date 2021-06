Apple le declara la guerra a las newsletters: su nuevo sistema mata el píxel de seguimiento de nuestros emails

El lunes Apple anunció en la WWDC la llegada de la llamada Mail Privacy Protection, una característica que permitirá limitar de forma notable la cantidad de datos que las empresas que nos mandan correos recolectan sobre nosotros.

Los célebres "píxeles invisibles" o píxeles de seguimiento (tracking pixels) de esos correos son vitales para creadores de newsletters y anunciantes, pero en la aplicación Mail de Apple será ahora posible deshabilitar el funcionamiento de ese sistema. Las consecuencias son notables para quienes usan el correo electrónico como sistema de recolección de datos de los usuarios.

Como explica Apple en su sala de prensa, la característica Mail Privacy Protection —que estará activada por defecto, importante— será parte de la aplicación de correo nativa Mail que está disponible de serie en iOS, iPadOS o macOS. Esta opción "evita que los remitentes puedan usar píxeles invisibles para recolectar información sobre el usuario".

Así, quienes envían esos correos no podrán usar esos píxeles de seguimiento para saber si el usuario ha abierto o no el correo, pero además se enmascarará la dirección IP del usuario para evitar así que pueda asociarse a su actividad online o que pueda usarse para determinar su localización.

Este nuevo mecanismo de Apple para proteger la privacidad de usuarios es toda una puñalada para los anunciantes que utilizaban el correo como vía para enviar publicidad a los usuarios. Esos píxeles de seguimiento eran vitales para sostener sus métricas y averiguar por ejemplo las tasas de apertura, esto es, qué porcentaje de los usuarios que recibían esos correos los abrían.

Esa métrica es fundamental para anunciantes pero también para ese negocio que ha despertado alrededor de las newsletters. Muchos son los periodistas y medios que se han montado su propia newsletter para lograr ingresos a través de campañas publicitarias: con los datos recolectados podían tomarle el pulso a su audiencia y saber si los temas tratados en esos correos eran o no relevantes.

La mayoría de la gente probablemente no sabe que esos píxeles invisibles de seguimiento existen, pero el comportamiento de muchos será seguramente análogo al que se produjo con la llegada de la opción App Tracking Transparency en iOS 14.5.

Privacy protection in Mail is a setting that’s pre-selected. Don’t really see anyone turning that off. pic.twitter.com/noOrzwIdJk