Amazon Style: así es por dentro la primera (y muy tecnológica) tienda de ropa física de la compañía

Imagínate un futuro en que las prendas que más te han gustado aparecen "mágicamente" dentro del probador, evitando así que tengas que pasearlas por toda la tienda. Piensa, además, que si quieres probarte un nuevo color, talla o simplemente otra prenda, solo debes pedirlo en una pantalla táctil y ¡voilà! Las nuevas opciones llegan a ti si que tengas que moverte.

Lo anterior no es un conjunto de ideas creadas por nuestra imaginación, sino un concepto de tiendas de ropa físicas que Amazon podrá en marcha este mismo año. Bajo el nombre Amazon Style, el gigante del comercio electrónico quiere impulsar una experiencia de compra personalizada, con mucha tecnología, y que promete ser muy diferente a todo lo que conocemos hasta el momento.

Tiendas físicas, pero bajo un nuevo concepto

Posiblemente recuerdes cuando la compañía fundada por Jeff Bezos anunció Amazon Go, la primera tienda física sin cajeros y apenas empleados, y más tarde llevó ese concepto al tamaño de un supermercado con Go Grocery. Ahora el tiempo de darle la bienvenida a Amazon Style, tiendas físicas que ofrecerán, entre otras cosas, ropa, zapatos y accesorios "de marcas conocidas y emergentes".

El eje de esta nueva experiencia física de Amazon estará en su aplicación Amazon Shopping (o Amazon compras). Los clientes la utilizarán para escanear códigos QR y ver las características de los artículos, como los tamaños, colores y calificaciones de otros clientes. Con esta posibilidad, se reducirá la cantidad de ropa y demás elementos exhibidos, brindando así, según la compañía, una mejor apariencia y menos desorden.

Desde la aplicación, los clientes podrán agregar los artículos que aparecerán en el probador o, si no necesitan probárselos, directamente enviarlos al mostrador de recogida. En caso de seleccionar la primera opción, al llegar al probador, los clientes se encontrarán con los artículos que solicitaron mientras recorrían la tienda, con las opciones adicionales elegidas.

Además, los probadores contarán con una pantalla táctil que les permitirá solicitar otros talles o colores de las prendas seleccionadas e incluso otras prendas o artículos. El gigante del comercio electrónico dice, además, que todo el sistema estará alimentado por algoritmos de aprendizaje automático que producirán recomendaciones personalizadas en tiempo real.

Este concepto de tiendas físicas dará su primeros pasos a finales de este año, con la apertura de un local al público dentro del centro comercial The Americana at Brand en Glendale, California. No obstante, de momento Amazon no ha brindado detalles de sus planes de expansión para este tipo de tiendas, por lo que no sabemos cuándo o dónde podrían empezar a funcionar las próximas.

Imágenes | Amazon