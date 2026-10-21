Amazon duplica su apuesta por la nuclear y anuncia una nueva central en Indiana para sus centros de datos

Amazon ha acordado ayudar a pagar el desarrollo de una central nuclear de 960 megavatios en Indiana, y sería el primer cliente en comprar su energía. El proyecto, anunciado el lunes junto a la empresa X-energy y American Electric Power (AEP), instalaría 12 pequeños reactores modulares (SMR) en los terrenos de una antigua central de carbón. Eso sí, nadie ha dicho cuándo podría producir electricidad realmente.

Energía nuclear para la IA. El apetito de las grandes tecnológicas para proporcionar energía a sus centros de datos no cesa, y está llegando a puntos insostenibles para la red eléctrica. Estos centros colosales donde se almacena toda la infraestructura necesaria para echar a andar la IA necesitan muchísima electricidad durante las 24 horas del día, y la energía nuclear es una de las pocas fuentes libres de carbono que puede proporcionarla.

Amazon afirma que quiere poner en marcha más de 5 gigavatios de nueva capacidad nuclear en EEUU para 2039 con X-energy, e Indiana es el segundo proyecto dentro de ese plan. El primero es la Cascade Advanced Energy Facility en el estado de Washington. TechCrunch señala que el acuerdo de Indiana es tres veces mayor que el primer acuerdo entre las dos empresas.

Los detalles. La planta utilizaría 12 reactores Xe-100 de X-energy, cada uno con una potencia nominal de 80 MW. Estaría ubicada donde se encontraba antes la antigua central eléctrica Breed Generating Station en el condado de Sullivan, justo al sur de Terre Haute, según Amazon. AEP, cuya filial Indiana Michigan Power ha operado una central nuclear durante más de 50 años, se encargaría de su funcionamiento.

UN VISTAZO A...

A diferencia de muchos otros proyectos energéticos nuevos vinculados a centros de datos, la planta se conectaría a la red pública. Amazon afirma que daría servicio tanto a la red regional como a sus propias instalaciones. La empresa también señala que el proyecto podría crear más de 1.000 puestos de trabajo en la construcción y más de 100 empleos permanentes.

Amazon afirma que el Xe-100 utiliza helio como refrigerante y combustible TRISO. Además, la empresa asegura que el diseño previene una fusión nuclear solo a través de sus principios físicos, sin sistemas activos ni intervención humana. Amazon también indica que los reactores pueden ser refrigerados por aire, por agua o mediante una combinación de ambos.

El dinero. Amazon no ha revelado cuánto está aportando. Un portavoz declaraba al medio The Register únicamente que la empresa está "invirtiendo miles de millones en proyectos de energía nuclear" en general. Amazon invirtió una buena cantidad de dinero en X-Energy en una de sus rondas de financiación, aportando 700 millones de dólares en 2024. El papel de la gran tecnológica aquí es ser tanto inversor como primer cliente de X-Energy. Eso sí, Amazon afirma que no participará en el proceso de aprobación regulatoria.

Lo que no se dice. Tal y como cuenta The Register, EEUU aún no ha construido ni un solo SMR comercial operativo, y X-energy no ha construido un reactor operativo de ningún tamaño. El Xe-100 todavía se encuentra en fase de desarrollo y concesión de licencias.

Los permisos en EEUU añaden otro obstáculo, pues según cuenta el medio, los permisos de construcción para estos proyectos están vinculados a un emplazamiento específico. X-energy afirma que su primer proyecto, cuatro reactores en una planta de Dow Chemical en Seadrift (Texas), se encuentra en las fases finales de revisión por parte de la Comisión Reguladora Nuclear, pero dicha aprobación no se aplicaría automáticamente a Indiana.

TechCrunch añade que el emplazamiento de Seadrift está en el centro de una demanda en Texas que alega un "incumplimiento habitual" de las normativas sobre agua y residuos en la instalación de Dow, y que X-energy aún no ha comenzado las obras allí.

Cuánto tardará. Un portavoz de X-energy declaraba al South Bend Tribune que la planta podría estar terminada "tan pronto como a mediados de la década de 2030", pero que el calendario "podría cambiar" a medida que el proyecto avance. Por otro lado The Verge señala que no se espera que la construcción de Cascade, la primera planta anunciada por Amazon, comience hasta finales de esta década.

Imagen de portada | Amazon

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