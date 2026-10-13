Uno de los mayores distribuidores de hardware de España ha tenido una idea para seguir creciendo: convertirse en Dell

En 1984, Michael Dell se dedicaba a mejorar el rendimiento de los PC de sus compañeros de su residencia universitaria de Texas. Pero lo que realmente le ha convertido en la cuarta mayor fortuna del mundo, con un patrimonio estimado en más de 278.100 millones de dólares, no fue vender ordenadores portátiles, fue su salto a los servidores empresariales que dieron pie a los actuales centros de datos.

Treinta años después, un discreto anuncio de empleo revela los planes de una empresa murciana que vive de vender PC y componentes para dar un salto parecido, aunque a otra escala. Quiere ofrecer equipos y servidores listos para usar que permitan a empresas y usuarios ejecutar modelos de IA en local.

Del PC al servidor. Aquella empresa que Dell fundó con apenas 1.000 dólares se llamaba PC's Limited. Montaba equipos a medida y los vendía sin intermediarios. Con los años se convirtió en el gigante que hoy conocemos, pero el salto a los servidores no fue fácil. En 1996, Dell era el décimo vendedor mundial de servidores con chips Intel. Un año después, su jefe de servidores admitía que "los servidores son un negocio distinto al de los sobremesa y los portátiles".

Con esa misma visión expansionista, los murcianos PcComponentes han revelado sus planes de expansión de cara a los próximos años: subirse a la ola de la IA ofreciendo "desde workstations hasta servidores para ejecutar modelos en local", confirmaba Alfonso Tomás, cofundador y CEO de PcComponentes.

Una tienda que quiere multiplicarse. PcComponentes cerró 2025 con 825 millones de euros de ventas, un 13% más que los 730 millones del año anterior, según recoge Murcia Plaza. El beneficio neto rozó los 17 millones de euros en su sociedad principal. La empresa espera llegar a 2.000 millones de euros en 2028, con al menos 1.000 millones de euros procedentes de fuera de España.

Hoy ese negocio suma 89 millones, así que debería multiplicarse por once. Una de las claves para conseguirlo es subirse a la creciente ola de inversión en IA, pero no como cliente sino como proveedor.

UN VISTAZO A...

Del hardware a la solución. Según la publicación en su web, la compañía no se limitará a vender hardware y ofrecer "soluciones de Inteligencia Artificial listas para funcionar", también adopta el papel de asesor para orientar a las empresas sobre qué equipos son más adecuados. Los casos de uso que plantea son concretos.

Correr un modelo de hasta 70B parámetros en local, o montar un sistema RAG privado para 50 empleados, todos ellos planteados bajo la premisa de usar agentes de IA sin enviar datos a la nube. El propio texto admite que "esta categoría está naciendo ahora". Según aseguran fuentes de PcComponentes, "Más que un proyecto a futuro, en PcComponentes consideran la Inteligencia Artificial como una realidad central de su presente y su evolución". Lo cual encaja con la apertura de nueva vía de expansión dentro de su plan para 2028.

Una demanda en auge. Los datos del INE del primer trimestre de 2025 confirmaban que existe un mercado en esa nueva vía que está abriendo PcComponentes. Un 21,1% las empresas de diez o más empleados usaban IA a inicios de 2025. Eran 8,7 puntos más que un año antes, y la nube no siempre es una opción rentable para las pequeñas empresas. "La compañía ha detectado un aumento significativo de empresas que les están solicitando y adquiriendo hardware para crear sus propios proyectos de IA local", aseguran fuentes de la compañía.

Gumlet, una firma de vídeo, montó sus servidores cuando su demanda de GPU se multiplicó por ocho desde 2024. Alquilarlos salía caro. El hardware también ayuda. Nvidia asegura que su DGX Spark, de sobremesa, ejecuta en local modelos de hasta 200.000 millones de parámetros. Apple también ha puesto la vista en este segmento del mercado con sus nuevos de Mac Mini con chip M6.

El espejo y la distancia. El caso de Dell, salvando las distancias, es una muestra de la importancia de elegir el momento adecuado para poner el foco en un determinado segmento del mercado. El "RAMaggedon" que ha equiparado el precio de la memoria RAM con la sangre de unicornio ha complicado las ventas de equipos para usuarios, y abre una oportunidad para llamar a las puertas de las empresas.

En el trimestre que cerró en julio, Dell registró unos ingresos de 16.400 millones de dólares en servidores para IA. Su cartera de pedidos suma 95.000 millones y sus acciones se han disparado un 345% este año.

PcComponentes está siguiendo los pasos que Michael Dell ya emprendió hace cuatro décadas y que convirtieron a Dell en uno de los mayores proveedores de hardware del mundo, aunque no fue un camino de rosas. La empresa murciana tiene la demanda a favor, pero debe demostrar que sabe vender soluciones completas para IA y aprovechar su tirón.

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