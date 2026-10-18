A finales de los 90, un fan borracho de Van Halen llamó al soporte técnico de Microsoft y exigió hablar con Bill Gates

Los operadores de los servicios de soporte al usuario de las grandes tecnológicas han atendido llamadas con historias que nadie en su sano juicio creería. Una de esas anécdotas terminó publicada en el blog de Raymond Chen, el veterano ingeniero de Microsoft convertido en historiador no oficial de la compañía desde su blog 'The Old New Thing'.

Chen cuenta cómo, durante una llamada de soporte alguien que, en apariencia solo necesitaba saber cómo poner en marcha un applet de Java, terminó borracho al final de la llamada y exigiendo hablar con el mismísimo Bill Gates. No cuelgue, que le paso.

Un problema con la web de fans de un músico sin música

La anécdota que contó Raymond Chen, tiene como protagonista a un veterano ya jubilado de Microsoft. Aquel compañero atendía la línea de soporte de Microsoft FrontPage, una herramienta de edición de HTML que los más veteranos del lugar recordarán porque formaba parte de Office a finales de los 90 y principios de los 2000.

Al veterano ingeniero, un día le tocó atender la llamada de un hombre que, según le contó, estaba montando una web para fans del músico Van Halen. En la página, había insertado un applet (un complemento) de Java para reproducir música, pero no funcionaba.

Este tipo de complementos se insertaban de forma aislada en FrontPage, por lo que en realidad no era un fallo de FrontPage sino de la programación del applet, pero el técnico quiso ayudarle de todas formas. "Pero, ¡cómo de borracho estaba este tipo!", recordaba el veterano operador.

Chen contaba que el tintineo del hielo en el vaso "era inconfundible" y, a medida que iba avanzando la consulta, más evidentes signos de embriaguez mostraba el tipo al otro lado del teléfono.

Un plugin condenado a no funcionar

Los applets de FrontPage necesitaban un plugin en el navegador, y ese plugin fue una vía habitual de ataques informáticos, por lo que Oracle anunció su retirada en 2016. Para entonces, muchos navegadores ya hacía décadas que habían dejado de darles soporte. Por lo que, aunque el complemento estuviera correctamente configurado, si el navegador no lo soportaba poco se podría hacer.

Aun así, el abnegado operador seguía empeñado en intentar ayudar a su ebrio interlocutor. A medida que iba desarrollándose la situación, la embriaguez del usuario iba en aumento.

Van Halen en concierto

Según Chen, llegó un momento en el que el cliente gritó al operador: "¡Ni siquiera eres un verdadero fan de Van Halen!", además de otros improperios. El técnico le avisó de que colgaría si seguían los insultos. Ante la postura firme del veterano, el usuario sacó una carta de la manga que no esperaba: "¡Quiero hablar con Gates!".

UN VISTAZO A...

Hoy nadie imagina llamar al servicio técnico de Apple y pedir que le pasen con John Ternus para que le ayude a resolver una incidencia técnica. Sin embargo, eran los 90 y pedirlo no era ningún disparate.

Bill Gates fue consejero delegado de Microsoft hasta el 2000, pero en los 90, el departamento de soporte empleaba un truco para quitarse de encima a los usuarios más insistentes: pasarle la llamada a Gates en persona.

Obviamente se trataba de un truco. Gates tenía otras cosas más importantes en las que centrarse que ayudar a que sonara la música de Van Halen en applet obsoleto, sobre todo cuando tenía a la justicia empeñada en trocear Microsoft para cumplir con las leyes antimonopolio.

En aquellos años, el departamento de soporte de Microsoft derivaba a los usuarios más insistentes a un número interno. Allí, otros operadores del mismo departamento respondían como si fueran la oficina de Bill Gates. Su trabajo consistía en informar a la persona que llamaba que Bill Gates no estaba disponible en ese momento, pero que si el cliente dejaba un mensaje con su información de contacto, se la harían llegar a Gates.

Los compañeros apuntaban el recado y lo devolvían a soporte con la anotación de que la llamada había sido atendida por la "Oficina de Bill Gates". Al cabo de unos días, alguien llamaba al usuario diciendo algo como "Bill Gates me pidió que me pusiera en contacto con usted para dar seguimiento a un problema que tuvo anteriormente". El de usuario se quedaba con la satisfacción de saber que, de alguna forma, Bill Gates había tomado nota de su problema.

Chen no sabe qué pasó con este cliente, pero de lo que está seguro es de que Bill Gates nunca recibió ninguno de esos recados. Del applet, tampoco se sabe nada.

En Xataka | A Bill Gates le encantaba pisarle al acelerador, así que se compró un Mercedes diésel marrón, lento y sin radio

Imagen | Flickr (European Parliament), Wikimedia Commons.