"Uno de los fenómenos más extremos de la historia": los meteorólogos están consternados ante la ola de calor de África y Asia

"Estamos presenciando algo increíble. Con diferencia el fenómeno climático más extremo en la historia mundial. Miles de récords se están batiendo brutalmente desde el norte de África hasta Asia. Y con márgenes nunca vistos". Estas palabras son de Max Herrador, uno de los mayores expertos públicos en fenómenos meteorológicos extremos.

El mejor ejemplo es Kuwait. Según los datos provisionales, la ciudad kuwaití de Mitribah superó los 46 grados en abril por primera vez en la historia. Y, justo después, superó los 47, luego los 48 y, finalmente, se puso casi en los 49.

No se trata de un hecho aislado: más de 45 grados en Egipto, en la India o en Oriente Medio; 45 también en Sudan, 45,7 en Chad, 45,5 en Níger; los récords de Asia Central completamente pulverizados. Hablamos de temperaturas absurdamente altas para la latitud 30 a estas alturas del año. En el caso de Mitribah son cifras muy cercanas al máximo histórica jamás alcanzado.

Además, la ola de calor tiene una extensión enorme que abarca tres continentes. Y, como apunta Herrera, todo apunta a que la situación se va a poner peor.

¿Qué está pasando? Es una gran pregunta. Porque las olas de calor nunca vienen solas. Tienen serias implicaciones sociales (más agresiones, más violencia, más crímenes, más homicidios) en zonas del mundo que ahora mismo son un polvorín: Siria, Israel, Ucrania, Sudán...

El problema es que no sabemos muy bien por qué está pasando todo esto. A priori, podemos pensar que la misma dinámica atmosférica que nos ha dado un mes de marzo extraordinariamente húmedo y una primavera mucho más fresca de lo que viene siendo habitual es la que está detrás de las olas de calor de buena parte de Europa Central, África, Oriente Medio y Asia.

Al fin y al cabo, en meteorología las masas de aire son piezas que juegan un baile estratégico entre ellas y los cambios que se dan en cualquier una parte del mundo, tienen efectos en el resto.

Un futuro cada vez más incierto. No sé si Herrera tiene razón y estamos viviendo uno de los fenómenos meteorológicos más extremos de la historia documentada de la Tierra. Sin embargo, sí está claro que la situación no hace más que complicarse. No sólo porque las cosas están cambiando muy rápido, sino porque no sabemos hacia donde va.

