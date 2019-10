Se desprendió de la Antártida un gigantesco iceberg de más de 350.000 millones de toneladas y 22 veces el tamaño de Manhattan

El Instituto Scripps de Oceanografía está informando que la plataforma de hielo Amery de la Antártida, que es la tercera plataforma flotante de hielo más grande del continente, presentó un desprendimiento en algún momento entre el 24 y 25 de septiembre, lo que dio vida al enorme iceberg ahora conocido como D28.

El iceberg fue detectado por el sistema de satélites Sentinel-1 de la Unión Europea, que de acuerdo a los científicos, mide 1.636 kilómetros cuadrados, tiene un grosor de 210 metros y pesa aproximadamente 350.000 millones de toneladas,

Como mencionaba, D28 formaba parte de la plataforma Amery, que no veía un desprendimiento de gran tamaño desde 1963, cuando un iceberg de 9.000 kilómetros cuadrados se separó de la plataforma, siendo a día de hoy el más grande en su historia.

Amanda Fricker, glacióloga del Instituto Scripps, mencionó que es muy importante destacar que este evento es parte del ciclo normal de la plataforma y no tiene relación alguna con el cambio climático. "Es parte del ciclo normal de la plataforma de hielo, donde vemos desprendimientos importantes cada 60 a 70 años". De hecho el mismo instituto lo aclara en Twitter para evitar confusiones.

Fricker says this calving event underscores the importance of long-term observations in Antarctica to understand the natural cycle of ice sheets, so that scientists may better disentangle climate change-induced events from the natural "background" cycle.