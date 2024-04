El nuevo lagarto descubierto en la India tiene un nombre propio peculiar: el de un cuadro de Van Gogh

Existen infinidad de especies de animales, plantas y hongos a nuestro alrededor, cada una con un nombre único. A veces el nombre sobrepasa al ser y es este el que da notoriedad al animal o planta. Algo que acaba de ocurrir con la especie de gecko descubierta recientemente.

Gecko enano estrellado de Van Gogh. La nueva especie de gecko descubierta en Tamil Nadu, al sur de la India, ha recibido el nombre de Cnemaspis vangoghi, o gecko enano estrellado de Van Gogh en honor al pintor postimpresionista neerlandés. O más bien en honor a uno de sus cuadros, La noche estrellada.

El motivo está en el aspecto físico del animal, puesto que en su piel predomina el color azul salpicado de puntos claros de tonos amarillos. Los geckos del género Cnemaspissuelen ser de tamaño reducido: en el caso de la especie recién descubierta los ejemplares miden unos 3,4 centímetros.

“Cnemaspis vangoghi fue nombrado por el pintor neerlandés Vincent Van Gogh (1853–1890) ya que la chocante coloración de la nueva espacie tiene reminiscencia de uno de sus cuadros más icónicos, La noche estrellada”, explicaba en una nota de prensa Ishan Agarwal, miembro del equipo responsable del hallazgo.

En la selva tamil. La nueva especie fue descubierta en 2022 en la zona sur de la cordillera de los Ghats occidentales. Esta región selvática está situada en el extremo sur del subcontinente indio, en el estado de Tamil Nadu.

“¡Tamil Nadu es un estado excepcionalmente biodiverso y esperamos nombrar a más de 50 nuevas especies de lagarto para cuando terminemos [con nuestras expediciones]!” exclamaba Agarwal. “También recibí más de 500 mordeduras de pulgas durante ese viaje estival, con una de las mayores densidades en los bosques secos de alta elevación de Srivilliputhur, donde la nueva especie fue hallada.”

Cnemaspis vangoghiy Cnemaspis sathuragiriensis. Aunque aún no estén cerca de las 50 especies, el gecko de Van Gogh no fue la única especie descubierta y nombrada por el equipo tras su expedición. En un artículo publicado en la revista ZooKeys, los responsables del hallazgo describieron dos nuevas especies de gecko: C. vangoghi y C. sathuragiriensis.

Ambas especies habitan elevaciones bajas, entre 250 y 400 metros sobre el nivel del mar, en los bosques caducifolios de Srivilliputhur, tal y como explican los responsables de su descubrimiento. Son diurnos y su actividad se concentra en las horas más cálidas de la mañana temprana y atardecer.

Decenas de especies por descubrir. Solo en lo que va de año podemos contar por cientos los potenciales descubrimientos de nuevas especies submarinas anunciados por equipos de biólogos que exploraban los ecosistemas de las profundidades marinas. Pero el fondo del océano no es el único lugar apenas explorado conde aún podemos encontrar nuevas y fascinantes especies de animales y plantas.

Encontrar y catalogar las especies que aún se nos escapan va más allá de la mera curiosidad científica. Conocer estas especies puede permitirnos saber más sobre la evolución de la vida en nuestro planeta y ofrecernos importantísima información sobre la genética del resto de especies. Una información que podría algún día ayudarnos, por ejemplo, a crear nuevos fármacos.

Imagen | Akshay Khandekar / Vincent Van Gogh