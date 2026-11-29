Hasta 1899, los pulpos eran una cosa rarísima en Plymouth. Estos animales aparecían tan pocas veces en el suroeste de Inglaterra que los ejemplares, que los acuarios buscaban como agua de mayo, se pagaban a diez chelines: unas 560 libras a los precios de hoy.

En menos de un año la cosa cambió. Para 1900, siete de cada ocho cangrejos y siete de cada diez bogavantes que se recogían presentaban signos de ataques de pulpos. El zoólogo Walter Garstang lo constató: estábamos hablando de una "plaga" que podía cambiar radicalmente la ecología (y la economía) de la costa inglesa.

Pero no, no lo hizo. Aquella plaga se fue como había venido. Y esto podría ser una buena noticia para la que se vive desde principios de 2025. Pero esta plaga tiene algo que la de 1900 no tuvo.

La primera plaga. En enero de 2026, lla Marine Biological Association (junto a la Universidad de Plymouth y el Plymouth Marine Laboratory) reconstruyeron los detalles de aquella plaga de pulpos. Según sus datos, los daños se notaron a ambos lados del canal de la Mancha, primero en Francia y después en Inglaterra.

Preocupados por lo extraño del suceso, Garstang llegó a plantear la suspensión temporal de la pesca de cangrejo y bogavante. Además, se sugirió capturar los pulpos con vasijas de barro sin cebo (como las que ya se empleaban en otros lugares de Europa). Pero no hizo falta.

El informe de la MBA apunta, sin confirmarlo, a un invierno frío en 1900-1901 y el pulpo se volvió a convertir en una rareza. Hubo otra plaga en 1932 y 1933, pero mucho menor que la primera.

Plymouth, años 50. La segunda gran oleada se extendió hacia el este hasta Bexhill. En la bahía de Lyme las trampas de pesca capturaban entre 30 y 40 pulpos al día y los pescadores se vieron obligados a abandonar el cangrejo. En 1952, dos años después del máximo, el pulpo seguía en Prawle Point (donde los cangrejeros de la zona ya se habían buscado otro empleo).

El desenlace se pareció mucho al de la primera plaga: un invierno frío (posiblemente el de 1951-52) y, poco a poco, adiós a los pulpos.

¿Y qué está pasando ahora? A principios de 2025 las trampas del suroeste volvieron a subir pulpo donde antes subían buey de mar. Los desembarques de pulpo de ese año en el Canal occidental fueron de al menos 1.921 toneladas, por 11,24 millones de libras: casi 65 veces los desembarques medios anuales de 2017-2024.

El daño en este caso está bien medido. Entre enero y agosto de 2025, frente al mismo periodo de 2024, se descargaron 1.206 toneladas menos de buey de mar, 88 menos de bogavante y 3.165 menos de vieira. El pulpo se estaba comiendo el mar. Otra vez.

¿Y qué ha cambiado? Para empezar, como recordaba Ángel Guerra, investigador del CSIC, en las anteriores plagas nadie comía pulpo en Reino Unido. No estaban acostumbrados a él y su imagen era tirando a negativa. Ahora sí que hay un mercado internacional encantado de comerse todo el pulpo que Inglaterra pueda pescar.

Y es buena noticia porque, en fin, no parece que la plaga vaya a acabarse como en anteriores ocasiones. Los inviernos fríos son casi tan raros como el pulpo en la Inglaterra de antes de 1899

Imagen | Beth Macdonald

En Xataka | El secreto más íntimo de los pulpos: su 'brazo amatorio' no solo fecunda, también saborea a la hembra







