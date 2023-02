El frío polar se ha adueñado de media España. La noticia positiva: ya conocemos su fecha de caducidad

Los pronósticos no se han equivocado y ahora mismo, mientras escribo estas líneas, buena parte del nordeste peninsular se ha despertado en medio de lo que solo puede definirse como una invasión de aire muy frío, ártico; una masa gélida que ha derrumbado las temperaturas y ha pintado de blanco zonas tan cercanas a la costa como el Tibidabo barcelonés.

El frío va a ir a más y sus tentáculos van a extenderse hacia el sur y el oeste de la Península. No obstante, AEMET ya ha puesto fecha de caducidad a este evento. El invierno tiene los días contados.

Los termómetros en caída libre. Aunque los habitantes del interior de Cataluña y el nordeste de Aragón ya notaron los efectos del pasillo de aire frío continental que se está internando en la Península por el noreste, lo cierto es que hasta el lunes 27 las temperaturas bajas no empezarán a afectar al resto del país.

Se espera que, durante el día, no se superen los 5 ºC en la mitad norte. Y, aunque se espera que el martes las temperaturas empiecen a subir poco a poco, lo más probable es que hasta el viernes continúen por debajo de los valores habituales a principio de marzo.

Un pasillo que se va cerrando. Antes he dicho que lo que estaba enfriando la península era un pasillo de aire gélido de tipo continental. Es importante porque una de las piezas que permiten ese pasillo es Juliette, la décima borrasca de alto impacto del invierno. Y Juliette no se va a quedar quieta. Al contrario: va a afectar, sobre todo, a Baleares, Cataluña y el País Vasco. De hecho, las nevadas en Mallorca pueden ser históricas.

¿Cuánto le queda al invierno? Los indicios, según AEMET, nos llevan a pensar que el episodio de bajas temperaturas va a comenzar a remitir el jueves día 2. Eso no quiere decir que vayamos a volver a la primavera. Las temperaturas "más bajas de lo normal" se van a extender, al menos, hasta el fin de semana. Y, sin embargo, salvo sorpresa, a partir del jueves veremos la luz al final del túnel.

Lo que podemos esperar de la primavera. No debemos olvidar que la primavera meteorológica empieza el 1 de marzo y que, según los modelos estacionales, se espera que sea más cálida de lo habitual en la mayor parte del país. O sea, que no sería raro que en pocos días no encontremos de nuevo con un tiempo primaveral.

La buena noticia, por otro lado, es que los expertos esperan que las lluvias estén (ligeramente) por encima de lo normal en el sur peninsular y en las islas Canarias. Al menos, durante los meses de marzo, abril y mayo. El calor no va a ninguna parte, pero el fantasma de la sequía va desdibujándose.