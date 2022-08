España puede prepararse para la lluvia y el granizo por una DANA. Son buenas noticias, pero insuficientes

Ahora mismo, mientras escribo estas líneas, una enorme DANA subtropical se está moviendo desde el noroeste de Canarias hacia la península ibérica. Justo cuando llegue, se encontrará con una vaguada polar en altura y el resultado será: dinamita. Es decir, tormentas, lluvias y granizo. Empieza la temporada de borrascas intensas que nos llevará hasta las puertas del otoño. De hecho, empieza hoy mismo y va a explotar mañana.

Importante: no hablamos de calor. En cuanto al calor, hay malas noticias. Durante estos días las temperaturas seguirán bastante altas (por encima de lo esperado) y en buena parte del sur se superarán fácilmente los 40 grados. ¿Cómo es posible? Es interesarte pararse en esto porque, tras meses hablando del "horno ibérico" (es decir, de cómo la estabilidad atmosférica genera las condiciones ideales para que las temperaturas suban muchísimo en la península), corremos el riesgo de identificar la inestabilidad atmosférica con el frío. Y lo cierto es que no tiene nada que ver.

A nivel práctico, puede pasarse una semana entera lloviendo sin parar sin que se vean alteradas las altas temperaturas. No es lo habitual porque, a menudo, las lluvias se ven provocadas por la entrada de aires fríos del norte; no obstante, cuando las masas de aire vienen de zonas más cálidas, las tormentas pueden no refrescar el ambiente más que anecdóticamente.

¿Entonces de qué hablamos? Hablamos de tormentas: de tormentas muy intensas, de hecho. La AEMET ha activado avisos amarillos por lluvias (entre 10 y 15 litros por metro cuadrado a la hora) y granizo en todo el pasillo de tierra que va desde Asturias a Castellón. El jueves, la interacción entre la DANA y la vaguada llegará a su punto más alto y se notará en toda la zona noreste del país.

Entremos en un terreno mucho más impredecible. A partir de ahora y durante unas semanas, todo se va a volver mucho más confuso. El mejor ejemplo es que no sabemos qué va a pasar el próximo fin de semana. El motivo es que los modelos hablan de la aparición de otra DANA, pero la incertidumbre de la temporada hace que no sepamos qué va a pasar con ella. Aunque hay razones claras para ser optimistas en septiembre, esas incertidumbres hacen que las predicciones sean mucho más complejas (e inespecíficas).

El verdadero problema. No obstante, todo esto es puro entretenimiento. Como llevamos repitiendo semanas, el verdadero problema está en otro sitio. El año hidrológico 2021-2022, ha sido el tercero más seco del siglo XXI y cuarto desde que tenemos registros. Eso se traduce en un 26 % menos de precipitaciones, con la agravante de que nuestras reservas hídricas ya eran muy bajas. Además, no parece que esto se vaya a solucionar rápidamente: La Niña parece que se va a alargar hasta final de año (o incluso hasta 2023). Si tenemos en cuenta que 2022 es ya el tercer año más seco de la serie, la cosa pinta bastante mal.

Imagen | GTRES