España es una montaña rusa: Tras batir más de 70 récords de temperatura, AEMET avisa de que ahora toca pasar frío en abril

Las dos primeras semanas de abril han sido un festival de altas temperaturas. Según los datos disponibles, hasta el 14 de abril se batieron más de 70 récords de temperatura en España. Y, curiosamente, casi todos han ocurrido en el norte de la península. El récord de Teruel, por ejemplo, databa del año 87.

Sin embargo, eso se ha acabado.

Del calor anómalo al frío. En poco más de 24 horas, las temperaturas del norte se derrumbaron hasta 10 grados y esa caída seguirá en los próximos días (acompañado por lluvias en algunas zonas del Cantábrico). Las mínimas por debajo de cero acaban de entrar en la ecuación.

El frío irá ganando terreno y, aunque el oeste de Andalucía, parte de la meseta sur y Extremadura, aguantarán el envite (con hasta 34 grados en el sur), casi todo el país notará la llegada del choque térmico.

¿Por qué pasa todo esto? AEMET ya avisó que nos esperaban días muy moviditos y, aunque la anomalía en algunas parte del país no será muy grande, lo cierto es que los bandazos de las últimas semanas llaman mucho la atención. Y el motivo técnico para que esto ocurra se denomina 'primavera'.

Hay varios factores clave para que nuestra percepción del tiempo primaveral sea así. El primero es que es una época de transiciones: las dinámicas atmosféricas del verano y las del invierno se entrecruzan constantemente. Esto hace que nos encontremos con cosas típicas del verano con la misma facilidad que cosas típicas del invierno. A menudo, de un día para otro.

Además, en la medida en que el suelo empieza a calentarse y aún hay humedad en el ambiente, las tormentas son muy habituales. Eso, como señala Mar Gómez, acentúa la sensación de inestabilidad.

Y el mejor ejemplo de esto es... una DANA que podría formarse durante el fin de semana en el suroeste y que, teniendo en cuenta los antecedentes de estos días en la costa norte de África, habrá que seguir muy de cerca.

No obstante, no está de más recordar que DANA no es sinónimo de lluvias torrenciales. La mayor parte de ellas, de hecho, no los ocasionan.

Imagen | WxCharts

En Xataka | Este mapa animado es la navaja suiza del clima: muestra el viento, las olas y las corrientes en tiempo real y pasado