Esa mancha azul que se ve a la derecha de la imagen es una lengua polar. Y está a punto de congelar España

Más de 20 grados. España ha tenido regiones enteras con temperaturas cercanas a los 20 grados durante este fin de semana, en cuestión de horas, eso se va a terminar. Mientras escribo esto, una extraña "lengua polar" está entrando al país por el este y va a llevarnos de golpe al invierno en el que aún estamos. Febrero tiene fama de "loco" y lo cierto es que se la está ganando a pulso.

¿Qué es una 'lengua polar'? En este caso, se trata de una manera algo peliculera de denominar a una "DANA retrógrada". Vayamos por partes. Una DANA es una masa de aire frío que se desgaja de la circulación general y se encamina a latitudes más bajas. Cuando eso ocurre, nos encontramos con una masa de aire frío en altura y una de aire caliente en superficie, se genera inestabilidad y pueden producirse episodios de lluvias torrenciales.

DANAs estamos acostumbrados a ver (y son motivo de problemas recurrentes en el Levante peninsular); sin embargo, lo que tenemos ahora encima de la sí es raro: es retrógrada. Es decir, va en sentido inverso al habitual. Normalmente, las DANAs se separan de la corriente de chorro (que va de oeste a este) y siguen esa misma dirección: atraviesan la península y 'rompen' en el Mediterráneo (donde el aire superficial suele ser más cálido).

En ese caso, la masa de aire viene del este, entrará por el Mediterráneo y llegará hasta la bahía de Cádiz. Con todo, nosotros nos llevaremos la mejor parte de esta 'lengua polar' que se va a cebar con los Balcanes, el Mediterráneo central y el oriental. Durante el fin de semana, sin ir más lejos, los modelos predictivos daban más nieve en Turquía que en los países Bálticos.

¿En qué se traduce exactamente esto? En una bajada generalizada de las temperaturas en gran parte del país. La AEMET ha puesto en alerta amarilla a 19 provincias y se espera que las mínimas se desplomen en muchos sitios hasta -9 grados.

Probabilidad de precipitaciones superior a 2mm esperada hoy | AEMET

¿Nieve? ¿Es posible que nieve? Pues sí: puede ser. Teniendo en cuenta las temperaturas de las que hablamos, no sería de extrañar que las precipitaciones que se produzcan durante la primera mitad de la semana en zonas del interior y el sureste sean en forma de nieve. Y en cotas relativamente bajas (por encima de 500-700 metros). No obstante, esto va a depender de la intensidad del evento y eso es algo que aún no tenemos claro.

Uno de los eventos que peor podemos modelizar. Es importante tener en cuenta que, como son fenómenos raros, este tipo de DANAS retrógradas son difíciles de modelizar. "Cualquier pequeño cambio puede hacer que la previsión cambie en pocas horas, así que conviene seguir las actualizaciones de los modelos", explicaban desde la Asociación Meteorológica del Sureste.

Habrá que estar atentos. Muy atentos, de hecho, en toda la costa mediterránea. Donde hay zonas que van a ver pasar el termómetro de unos 20 grados a temperaturas negativas en cuestión de días.