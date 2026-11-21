El águila más amenazada de Europa es el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), es autóctona de la península ibérica y Andalucía la vigila casi desde que salen del huevo, literal: con apenas unas semanas de vida, un escalador lo baja de su nido, le hacen la revisión veterinaria pertinente y vuelve a su hogar ataviado con un GPS. Al fin y al cabo, esta ave rapaz vive solo en la península ibérica. Este año este dispositivo no solo ha servido para monitorizar por dónde vuelan, sino que también sirve para detectar el peligroso virus del Nilo.

Qué está pasando. Esta campaña, Andalucía ha marcado 29 pollos: 15 en Doñana, 11 en Granada y 3 en Cádiz. Según la Junta, los emisores hicieron sospechar que dos de los pollos de Doñana estaban en mala condición física, así que los rescataron. Desgraciadamente murieron, pero las pruebas realizadas después confirmaron que estaban infectados por el virus del Nilo y el foco se declaró a los servicios de Sanidad Animal.

Los GPS aportan información del uso del espacio, la dispersión, las zonas de mayor mortalidad y, aunque no sirven de forma directa para monitorizar el estado de salud del animal, si que funcionan como chivato que indica que el ave deja de comportarse con normalidad: cuando se queda inmóvil o cambia su patrón de movimiento, mala señal.

Por qué importa. Primero, porque actuar a tiempo es el primer paso para evitar la expansión del virus dentro de una especie amenazada, pero también porque como señala la OMS, los brotes en animales suelen ser la antesala para los casos en humanos.

El European Centre for Disease Prevention and Control explica que el virus circula entre mosquitos y aves, y que los mamíferos (obviamente humanos incluidos), son hospedadores accidentales: se infectan por una picadura, pero no lo transmiten a otras. Solo en Andalucía a finales de septiembre se había contabilizado ya 69 casos en humanos y una persona fallecida.

Una amenaza para el águila imperial. En España el Plan de Recuperación del águila imperial se inició en 2011 con el objetivo claro de que la especie pase de "en peligro de extinción" a "vulnerable", según la clasificación de UICN. En Andalucía, la población alcanzó una cifra de 176 parejas el año pasado, pero el virus del Nilo es un escollo a tener en cuenta.

Como detalla la Junta de Andalucía, este ave rapaz es una especie especialmente sensible al virus del Nilo, de modo que funciona como centinela para rastrear la enfermedad en los ecosistemas. Y desafortunadamente, ya ha tenido encontronazos: un estudio de 2008 halló anticuerpos en 5 de 21 águilas imperiales analizadas, lo que evidenciaba circulación del virus durante seis años consecutivos.

El virus del Nilo, bajo la lupa. En España, la vigilancia del virus del Nilo combina varios frentes. Según el Ministerio de Sanidad español, se controla en animales desde 2001 y en humanos, desde 2007. ¿Cómo lo hacen? Con recogida y análisis de muestras de muestras de équidos, aves y mosquitos (en este caso, mediante trampas). Si el virus circula a menos de 1,5 kilómetros de un núcleo de población, se declara un "área en alerta" durante cuatro semanas, con medidas de control de mosquitos y refuerzo de la vigilancia. Como no hay vacuna humana, la prevención se basa en evitar las picaduras, según la Organización Mundial de la Salud.

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Portada | José Antonio Lagier Martin







