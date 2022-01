EuroMALE: así es el futurista dron militar en el que España invertirá 1.900 millones de euros

El Ministerio de Defensa ha aprobado una inversión de hasta 1.900 millones de euros en el programa EuroMALE, el dron con tecnología militar que se introducirá en 2025 y será uno de los grandes pilares de la defensa aérea europea.

El 'Sistema europeo de aeronaves pilotadas a distancia de altitud media y gran autonomía (MALE RPAS)', conocido simplemente como EuroMALE o Eurodron, es uno de los grandes proyectos de Europa a nivel militar para los próximos años y ahora el Gobierno de España ha dado luz verde a su impulso, con una partida de 1.739,3 millones de euros para las fases de desarrollo y producción, junto a 150,5 millones adicionales como apoyo logístico.

El EuroMALE es un proyecto impulsado por 'Airbus Defense and Space', Dassault y Leonardo, junto a Alemania, Francia, Italia y la propia España, que a través del Consejo de Ministros ha dado permiso para la inversión. Según describe Infodefensa, España desarrollará y producirá cuatro sistemas del programa, consistentes cada uno de ellos en tres aeronaves y dos estaciones de control terrestres (GCS). Es decir, España contará con 12 de estos drones.

El primer vuelo del EuroMALE está previsto para 2025, pero no será hasta 2028 cuando se empiecen a entregar los primeros aparatos de este dron militar de altos vuelos. Para las Fuerzas Armadas de España se calcula, si no hay retrasos, que las primeras unidades podrían llegar en 2029.

Great news from Spain!



Budgetary approval today by🇪🇸Council of Ministers for the #Eurodrone, which follows that of🇩🇪,🇫🇷 & 🇮🇹, paves the way for contract signature on this key collaborative programme, which strengthens Europe’s strategic autonomy & sovereignty.#DefenceMatters pic.twitter.com/DTbU2sDFUO