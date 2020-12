En Estados Unidos la Policía ya usa drones con inteligencia artificial que pueden vigilar y realizar tareas de manera autónoma

Los drones han mejorado mucho especialmente en los últimos cinco años y su aplicación se expande cada vez a más ámbitos. Uno de ellos es el policial, donde hace tiempo que se usan, pero en Estados Unidos han ido más allá y han empezado a usar drones con inteligencia artificial, lo cual es sutilmente distinto a controlarlos manualmente.

Se trata del departamento de Policía de Chula Vista (California, Estados Unidos), que inició un programa centrado en el uso de drones que tienen capacidad de ser autónomos hasta cierto punto. Este programa, llamado Drone as First Responder, se ha probado por primera vez en esta ciudad norteamericana y ha ido expandiéndose a otras dos, y aunque parece estar dando buenos frutos no está exento de polémica.

Drones que esquivan mejor y "saben" volver a casa con el trabajo hecho

Las aproximaciones de los distintos departamentos de Policía con drones son cuanto menos curiosas y muy distintas. Mientras que en Holanda la Policía entrenaba a águilas para cazar drones y en España directamente veíamos un fusil para drones, en Estados Unidos se daban pasos para lograr usar drones armados.

Ahora, según cuentan en el New York Times, cada día la Policía de Chula Vista usa el dron autónomo para responder unas 15 llamadas de emergencia. Es un programa que evita enviar a un agente en algunas ocasiones y que es evidentemente más económico y alarmante que enviar un helicóptero, según describen los propios agentes implicados en el mismo.

Aunque no son drones ganga ni mucho menos. Por sus características (incluyendo cámaras de larga distancia, sensores, software específico, etc.) cada dron con inteligencia artificial tiene un coste de 35.000 dólares, aunque según la publicación el coste más importante del programa recae en el personal especializado que necesita el mismo para llevarse a acabo. Los requisitos legales requieren que haya un piloto certificado en el techo del departamento de Policía desde donde salen los drones además de un oficial de policía en un centro de comando dentro del edificio, de manera que han de estar pendientes del vuelo especialmente desde que el dron llega a su destino.

Desde que empezó el programa, se han hecho más de 4.100 vuelos. Entre algunos ejemplos que citan están el uso del dron con AI en la persecución de un sospechoso de robo y posesión de drogas, cuya huida (y ocultación de la mercancía) fue capturada por el dron, que a la orden de volver lo hizo por sí solo.

Entre las ventajas de estos drones los agentes citan el hecho de que puedan evitar mejor los obstáculos, dado que incorporan tecnologías que se usan actualmente en la conducción autónoma de los coches (sin especificar cuál). Sí citan a uno de los fabricantes, Skydio, que en su escaparate dispone de drones con AI para un uso no profesional (y con precios más populares).

Otro de los drones que usan es de Shield AI, que de manera pública ya vende drones muy especializados. En concreto el que usan en Chula Vista puede entrar en un edificio y revisar los interiores por su cuenta, tanto en la oscuridad como con iluminación.

Eso sí, aunque se muestran satisfechos con los resultados de los drones y aseguran que responden en torno al 70% de las llamadas de emergencia, los drones con AI también tienen sus sobrecargas de trabajo. En concreto, hay problemas con las temperaturas que se alcanzan en verano y en ocasiones tuvieron que parar de usarlos por sobrecalentamiento.

Una idea que no gusta a todo el mundo

Cada país dispone de una legislación en cuanto al uso de cámaras de seguridad, sean fijas o drones. En España no se está haciendo uso de drones con inteligencia artificial aún (que se sepa públicamente al menos), pero en la regulación está contemplado que "la instalación de videocámaras en lugares públicos con fines de seguridad, tanto fijas como móviles, es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" y sí se han usado drones estándar en diversas ocasiones como en el MWC, aunque Barcelona precisamente también es ejemplo de la intención de controlar el espacio aéreo y la invasión de drones.

La capacidad de tener cierta autonomía de los drones policiales despierta cierta inquietud, como ya advirtió un estudio que citaron en Forbes sobre la preocupación ciudadana ya por el uso de drones "estándar". Las dudas vienen en cuanto a la privacidad y al hecho de que los drones puedan seguir a ciudadanos por sí solos, incrementándose así la posibilidad de que se esté grabando y vigilando el día a día de mucha gente (sin motivo) y la posibilidad de que pueda haber "falsos positivos" de delitos si falla supervisión humana durante alguno de los vuelos.

El departamento de Policía de Chula Vista asegura que los vídeos se tratan de igual modo que los obtenidos por las cámaras de tráfico y otras ya usadas anteriormente y que no se usan para las patrullas habituales. La FAA (Federal Aviation Administration) les ha dado autorización para una tercera plataforma de lanzamiento y con ella esperan cubrir todo el área urbana de la ciudad, así que veremos si empezamos a ver más drones con AI en más departamentos.