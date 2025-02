Thermomix vuelve por todo lo alto: la TM7 tiene un gigantesco panel de 10 pulgadas y es más silenciosa que nunca

La primera Thermomix nació en los años 60 y, desde entonces, no ha habido un ciclo fijo de renovación. La última versión salía al mercado en el año 2019, bajo el nombre de Thermomix TM6. Esta denominación TM lleva viva desde 1980, y vuelve al mercado seis años después del lanzamiento de la TM6.

Thermomix ha presentado la TM7, una importante evolución respecto al modelo anterior que aterriza (cómo no) con una enorme pantalla táctil de 10 pulgadas, un nuevo diseño y la promesa de ser más silenciosa que nunca.

Ficha técnica de la Thermomix TM7



Thermomix tm7 DIMENSIONES 33,6 x 25,3 x 40,5 cm PESO 8,6 kg PANTALLA Táctil de 10 pulgadas MODOS DE COCINADO Sin tapa, Dorar, Al vapor, Amasar, Triturar, Cocción de huevos, Hervidor, Espesar, Cocción de arroz, Cocción lenta, Al vacío, Fermentación, Calentar, Turbo, Prelavado, Pelar, Rallar, Laminar, Cortador en espiral, Thermomix Sensor y Puntos del Azúcar CAPACIDAD 2,2 litros en el vaso 6,8 litros en total (incluyendo Varoma) ACCESORIOS INCLUIDOS Módulo Central TM7, Vaso de acero inoxidable con aislamiento térmico, cestillo, Varoma, mariposa, espátula, cuchillas y tres meses gratis de suscripción a la plataforma Cookidoo. PRECIO 1.549 euros

La Thermomix del 2025

Si tuviésemos que describir cómo aspira a ser todo producto tecnológico de 2025 la respuesta es clara: debe tener una pantalla enorme. Así es con esta TM7, que aterriza con una pantalla táctil de nada menos que 10 pulgadas. Casi tres pulgadas más respecto a su antecesora.

Esta tablet es el centro de cocinado para esta Thermomix. Nos permite buscar recetas, programar el cocinado, y gestionar absolutamente todos los aspectos de nuestro aparato de cocina. Todas las recetas se gestionan desde Cookidoo, la plataforma propia de Thermomix con más de 100.000 recetas. Durante los tres meses posteriores a la compra podremos disfrutar gratis de la misma. Pasado este periodo, el precio es de 60 euros al año.

Una de las principales novedades es la renovada simulación digital, mediante la cual se nos muestra paso a paso cómo debemos cocinar determinadas recetas.

Más allá de pantallas, esta Thermomix cuenta con un vaso de acero inoxidable con aislamiento térmico. Esto permite que podamos manipular el vaso sin quemarnos, aunque el interior esté caliente. La principal novedad según la compañía está en el silencio a la hora de cocinar. Promete ser mucho más discreta que la anterior.

Respecto a accesorios, sigue teniendo un vaso de 2,2 litros, aumentando esta capacidad hasta los 6,8 litros si usamos el accesorio Varoma. Para los nuevos en el mundillo Thermomix, Varoma es un recipiente accesorio que permite cocinar al vapor. Es bastante grande, y permite incrementar la capacidad de nuestro aparato.

Este nuevo modelo permite cocinar sin tapa, por lo que puede realizar recetas sin rotación de las cuchillas. Esto es especialmente útil para recetas en las que es necesario incorporar ingredientes sin interrumpir la cocción.

Precio y disponibilidad de la Thermomix TM7

La nueva Thermomix TM7 ya puede reservarse a un precio de 1.549 euros. Las entregas comenzarán a partir del mes de abril, por orden de pedido. Puedes comprarla en la web oficial de Vorwek, que ya acepta solicitudes.

